3.705 TL'lik 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! WWE 2K26 ve Dahası

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya kapsamında üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında popüler basketbol oyunu NBA 2K26 da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Polterguys Possession Party

WWE 2K26

Wildgate

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 2 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Polterguys Possession Party'e erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Wildgate ve WWE 2K26'yı ise tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor.

Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim. Kampanyadan yararlanmak için Xbox konsolu üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Yükle" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra indirme işlemi başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra oyun otomatik olarak yüklenecektir.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Polterguys Possession Party Nasıl Bir Oyun?

Polterguys Possession Party, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Hayeleti kontrol ettiğimiz yapımda sandalya, lamba ve heykel gibi eşyaları ele geçirip diğer oyuncuları saf dışı bırakmaya çalışıyoruz. Ele geçirdiğimiz her eşya farklı ağırlığa sahip Ağır bir gardırobu ele geçirdiğimizde yavaş hareket ediyorken küçük bir abajurla daha hızlı hareket edebiliyoruz.

Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyun hızlı tempolu oynanışıyla öne çıkıyor. Çeşitli karakterler bulunuyor. Bu karakterlerden birini seçip eğlenceli maceraya adım atabiliyoruz. Madorium tarafından geliştirilen yapım 2025 yılının Nisan ayında piyasaya sürüldü. Bu arada oyunun Steam'deki incelemeleri "olumlu" durumda.

WWE 2K26 Nasıl Bir Oyun?

WWE 2K26, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Visual Concepts tarafından geliştirilen oyunda The Rock, Triple H, John Cena ve Rhea Ripley dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. 2026 yılının Mart ayında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut. Bu mod sayesinde ister arkadaşlarla birlikte ister dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla mücadele edebiliyoruz.

Wildgate Nasıl Bir Oyun?

Wildgate, uzay oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bu oyunda yalnızca çevrim içi mod bulunuyor. Uzay gemisi kullanma imkânı sunan bu yapımda değerli kaynakları toplayıp güvenli bir şekilde bölgeden kaçmaya çalışıyoruz.

Oyunda PvPvE sistemi mevcut. Haritada otomatik olarak yönetilen yaratıklar yer alıyor. Bunların yanı sıra bizimle aynı kaynakların peşinde olan diğer oyuncularla da karşılaşıyoruz. Onların topladığı kaynakları da ele geçirebiliyoruz. Kullandığımız uzay gemisini özelleştirerek daha güçlü hâle getirebiliyoruz. Ayrıca karakterimize yeni yetenekler açabiliyoruz.

Editörün Yorumu

Kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunları daha önce Xbox Series S konsolunda oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle Wildgate, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Bunun yanı sıra WWE 2K26'da diğer oyuncularla mücadele etmek de oldukça keyifli. Bunların yanı sıra Polterguys Possession Party'nin arkadaşlarla birlikte oynanabilecek en eğlenceli oyunlardan biri olduğunu düşünüyorum.