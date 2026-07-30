Her Seferinde Değişen Oynanışa Sahip İki Oyun Ücretsiz Oldu

Epic Games, geçen hafta Foretales'ı ücretsiz olarak piyasaya sürdü. Genel oyuncu kitlesine hitap etmese de kart oyunlarını sevenler tarafından epey eğlenceli bulunarak alındı. Şirket, bu oyunu ücretsiz erişimden kaldırırken yerine ise iki tane bedava oyun getirdi. An itibarıyla her ikisine de hiçbir ücret ödemeden sahip olunabiliyor.

Epic Games Hangi Oyunları Bedava Sunuyor?

Epic Games, OTXO ve Sol Cesto isimli oyunları ücretsiz olarak vermeye başladı. Oyunlardan ilki normalde 206 TL'ye satılıyor. Diğeri ise ilk kez Epic Games kullanıcıları ile buluşacak, bu nedenle fiyatı henüz belli değil. Tabii, sizin fiyatı düşünmenize gerek yok. Oyunlar 6 Ağustos 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak sunulmaya devam edilecek. Belirtilen tarihten önce kütüphanenize eklerseniz bir kuruş bile ödemeden bunları dilediğiniz zaman oynama imkânına sahip olacaksınız.

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OTXO Nasıl Bir Oyun?

OTXO, yüksek tempolu aksiyon oyunları arasında konumlanıyor. Üstten bakış açısına sahip bir roguelite oyunu olarak da nitelendirilebilir. Oyundaki odalar her oynayışta değişiyor. Kim olduğu gibi sorulara cevap arayan ama hafızasını kaybettiği için hiçbir şey bilmeyen birini yönetiyorsunuz. Bildiği tek şey, aynı zamanda onun nihai amacı.

Karakterimiz sevdiği kişinin bir malikanenin içinde olduğunu öğreniyor. Onu bulmak için de içeri giriyor. Ne var ki bu malikanenin içinde çok sayıda düşman var. İlerledikçe çok daha güçlü düşmanlar karşımıza çıkıyor. Tabii, karakterin geçmişi ile ilgili bilinmeyenleri de bir bir öğrenmeye başlıyoruz.

Oyunda çeşitli odalara giriyor, içerideki düşmanları alt ediyorsunuz ama onların da eli boş durmuyor, size aynı şekilde karşılık veriyorlar. Bunlara karşı avantaj elde etmek için odak özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bunu etkinleştirdiğinizde her şey yavaşlıyor. Buna mermiler de dahil. Böylelikle düşmanların üstesinden gelmek de epey kolay bir hâl alıyor.

OTXO'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 Ti. / AMD R9 270

NVIDIA GTX 660 Ti. / AMD R9 270 RAM: 4 GB

4 GB İşlemci: Intel Core i5 2500 / AMD FX-4350

Intel Core i5 2500 / AMD FX-4350 Depolama: 600 MB kullanılabilir alan

600 MB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Sol Cesto Nasıl Bir Oyun?

Sol Cesto, strateji oyunları arasında. Yıllar önce kaybolmuş olan güneşi bulmak için yer altının derinliklerine inmeye çalışan bir karakteri yönetmekten sorumluyuz. İlerledikçe yeni bölgeler keşfediyor, canavarlarla karşılaşıyoruz. Tuzaklara karşı dikkatli olarak değerli eşyalar topluyoruz ve karakterimizi güçlendiriyoruz. Oyunun sunduğu dünya sürekli değiştiği için hem tekrar tekrar oynanabiliyor hem de neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz için her tekrarda ilk zamanki heyecanı yaşıyorsunuz.

Sol Cesto'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista ya da daha üstü

Windows Vista ya da daha üstü İşlemci: 1GHz hızında çalışan işlemci

1GHz hızında çalışan işlemci RAM: 1 GB

1 GB Ekran Kartı: WebGL uyumlu ekran kartı

WebGL uyumlu ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

OTXO ve Sol Cesto, farklı oyuncu kitlelerine hitap eden iki farklı yapım. İlk oyunun bedava olması, özellikle aksiyon sevenler, reflekslerine güvenenler için epey önemli bir fırsat olarak nitelendirilebilir. Hikâyesi de oldukça iyi. Roguelite türüne sahip olması sayesinde yeniden yeniden oynanabiliyor.

Sol Cesto, daha çok strateji sevenlerin değerlendirebileceği bir oyun. Her hamlenin iyi planlanması gerekiyor. Tabii, roguelike türünün sunduğu o tekrar oynanabilirlik avantajından da faydalanabileceğinizi belirteyim. Açıkçası bu türleri seviyorsanız iki oyunu oynamaktan da sıkılmazsınız. Bunlar çok az oyuncuya hitap eden türler değil. O yüzden Epic Games'in aktif kullanıcı sayısına da olumlu katkıları olabileceğini söyleyebilirim.