Rol Yapma ve Macera Sevenler Hemen Kapsın: İki Oyun Bedava Veriliyor

Amazon, oyunculara her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gizem ağırlıklı In Sound Mind ile Mystic Academy: Escape Room'u bedava dağıtan şirket, bu hafta ise macera ve rol yapma türünü sevenlere hitap eden iki yapımı hiçbir ücret ödemeden almanıza olanak tanıyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Olarak Sunuyor?

Amazon, Weakless ve Zoria: Age of Shattering'i ücretsiz olarak sunmaya başladı. Her iki oyunu oynamak için de son tarih 28 Ekim 2026 olarak belirlendi. Aşağıdan da inceleyebileceğiniz bu oyunlar eğer hoşunuza giderse belirtilen tarih gelmeden önce oyunları mutlaka alın. Daha sonra bedava sahip olma fırsatını kaybedeceksiniz.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak Gerekiyor mu?

Amazon'un ücretsiz olarak sunduğu oyunlar sadece Prime abonelerine özel. Bu da hâliyle "o zaman bu oyunlar ücretli" gibi bir düşünceye kapılmanıza sebep olabilir. Ama bu tam olarak doğru değil. Amazon şu an 1 aylık ücretsiz deneme hakkı sunuyor. Bu avantajdan yararlanarak oyunlara bedava sahip olabilirsiniz. Tabii, üyelik işlemi otomatik yenilenmeden önce aboneliği iptal etmek gerekiyor. Aksi hâlde hesaptan çekim yapılacaktır.

Weakless Nasıl Bir Oyun?

Weakless, macera oyunlarını sevenlerin oynamaktan keyif alacağı bir oyun. En ilginç yanlarından biri, iki ana karakterin engellerinin oynanış mekaniklerinin temelini oluşturması. Biri göremiyor, diğeri duyamıyor. Köylerinin yaşam kaynağı olan reçinenin akışı durmaya, dünya ise yavaş yavaş çürümeye başlamış durumda. Bu iki karakteri yöneten oyuncuların el ele verip reçinenin akışını yeniden sağlaması gerekiyor.

Aynı anda sadece tek bir karakteri kontrol etmek mümkün ama dilediğiniz zaman iki karakter arasında geçiş yapıyorsunuz. Önünüzdeki engelleri göz önünde bulundurarak göremeyeni mi yoksa duyamayanı mı kullanmanız gerektiğine karar veriyorsunuz. Karakterlerden birinin algısı ile diğerinin bir değil. O yüzden seçimleri iyi yapmak şart.

Weakless'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64-bit) ve üstü

Windows 7 SP1 (64-bit) ve üstü İşlemci: Intel i3 (6. Nesil)

Intel i3 (6. Nesil) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Zoria: Age of Shattering Nasıl Bir Oyun?

Zoria: Age of Shattering, izometrik bakış açısıyla oynanan rol yapma oyunları arasında yer alıyor. İblisler tarafından istila edilmiş bir dünyada geçiyor. Oyunda bir gruba liderlik ediyorsunuz. Yeni bölgeler keşfediyor, görevleri tamamlıyor, canavarları alt ediyorsunuz. Bazı anlar geliyor, karşınıza epey güçlü yaratıklar çıkıyor. Bunlar normal düşmanlara göre çok daha gelişmiş seviyede. O yüzden daha dikkatli hareket etmeyi gerektiriyor.

Harita epey büyük ve kapsamlı. Ormanlar, mağaralar, terk edilmiş kaleler, gizli geçitler... Tüm bunları keşfedip sandıklar açıyor, yan görevler yapıyor ve NPC'lerle etkileşime giriyorsunuz. Tabii, bazı kısımların başta kapalı olabileceğini, bunlara karakterinizi geliştirdikçe erişebileceğinizi not düşelim.

Zoria: Age of Shattering Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 / AMD Ryzen 3 ya da daha iyisi

Intel Core i5 / AMD Ryzen 3 ya da daha iyisi RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560 (4 GB+ VRAM)

NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560 (4 GB+ VRAM) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

İki oyunun da ücretsiz olması büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Tabii, her ikisi de çok farklı oyuncu kitlelerine hitap ediyor. Biri sakin ve keşif odaklıyken diğeri ise daha çok RPG, savaş ve strateji odaklı olmasıyla öne çıkıyor. Eğer savaş odaklı yapımlar yerine hikâye anlatımının ön planda olduğu, bulmaca çözmeye çalışılan yapımları seviyorsanız, iki karakter arasında geçiş yapılabilen oyunlardan hoşlanıyorsanız Weakless'ı denemenizi öneririm.

Zoria: Age of Shattering, Weakless'ın aksine sıra tabanlı strateji ve rol yapma oyununu sevenlerin tercih edebileceği bir yapım. Keşfediyor, savaşıyor, ganimet topluyor, karakterinizi geliştiriyorsunuz. Açıkçası daha önce Baldur's Gate tarzı yapımlar oynadıysanız bunu da seveceksinizdir.