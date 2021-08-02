Büyük Teknoloji Şirketleri, Uzaktan Çalışmanın Son Bulmasını İstiyor

Apple, Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri, uzaktan çalışma modeline alışan ve her gün fiziksel olarak bir ofise gidip gelmenin gereksiz olduğu görüşünü savunan binlerce çalışanını eski çalışma modeline geçmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Yeni tip koronavirüs salgını, şirketleri aylar boyunca uzaktan çalışma modeline geçmeye ve çalışanları geçiş sürecine uyum sağlamaya zorladı. Şirketlerin büyük bir kısmı aşılama oranı nispeten yüksek bölgelerde yer aldığı için çalışanlara da ofise dönüş çağrılarında bulunulmaya başlandı.

Çalışanların görüşüne bakılacak olursa bu şirketlerin bünyesinde yer alan binlerce çalışan, ofise dönmek için henüz hazır değil.

Birçoğu haftada sadece birkaç günle sınırlı olarak ofiste çalışma konusunda istekli olsalar da tam zamanlı olarak ofise geri dönmek isteyen çalışanların sayısı oldukça az. Öyle ki çalışanlar ofisten tamamen uzakta olmanın ne kadar verimlilik sağladığına işaret ederek neden çalıştıkları ofislerin yer aldığı şehirde yaşamaya devam etmek zorunda olduklarını sorguluyorlar.

Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden (Twitter CEO'su Jack Dorsey gibi) bazıları da söz konusu grupla hemen hemen aynı düşünüyor. Diğerleri (Apple CEO'su Tim Cook gibi) ise çalışanların yoğun talebine rağmen herkesi mümkün olan en kısa süre içinde ofise döndürmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Büyük Teknoloji Şirketleri Ofise Dönmekte Kararlı

Uzaktan çalışmaya dayanan bir gelecek uzun bir zamandır yineleniyor. Uzaktan çalışma modelini destekleyen çalışanlarsa uzaktan çalışan kişilerin daha mutlu ve daha üretken olduğunu öne süren çalışmalara işaret ediyor.

Uzaktan çalışmanın daha fazla devam edemeyeceğini düşünen şirketler, çalışanların görüşünün tam aksi bir görüşü savunarak ellerinde başka bir seçenek olmadığını belirtiyor. Öte yandan işlerini daha çok geleneksel bir şekilde tamamlayan çoğu işletme ise salgınla birlikte geçtiği uzaktan çalışma modelinin artmasına büyük katkı sağladığı verimliliği görerek birçok çalışan ve yönetici bütün bunların neden daha önce denenmediğini merak etti.

Birçok şirket, salgın sırasında geçtiği uzaktan çalışma sisteminin inanılmaz bir verimlilik sağladığını düşünmüş olsa da istisnalar da var. Örneğin büyük oyun geliştirme şirketleri, uzaktan çalışılırken üretkenliğini korumakta çok güçlük çekti.

Ofise Geçiş Delta Varyantı Yüzünden Ertelenebilir

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin bu yaz ofise dönmek için hazırlıklara başlama gibi planları vardı ancak şu anki duruma bakıldığında delta varyantı yüzünden normale yakın bir dönüşe ilişkin iyimserlikten iz kalmamış gibi görünüyor.

Apple, ofise geçiş sürecinin başlayacağı zamanın eylülden ekime ertelendiğini belirtmiş olsa da tabloda eğer herhangi bir değişiklik olmazsa bir süre daha uzaktan çalışma modeli takip edilebilir.