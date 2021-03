Zoom Yorgunluğunun Bilime Göre 4 Nedeni!

Zoom yorgunluğunun sebebi nedir? Bilim insanları, merak edilen soruyu yanıtlamak için bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmanın sonucuna göre yorgunluğun meydana gelmesinde dört neden büyük bir role sahip. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Zoom Yorgunluğunun Nedeni Nedir?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle video konferanslar hayatımızın bir parçası haline geldi. Video konferanslar her ne kadar pratiklik sağlasa da rahatsız edici boyutta yorgunluğa neden oluyor. IndyTurk'teki habere göre Stanford Üniversitesinde görevli Prof. Jeremy Bailenson, "Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue" isimli bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmaya göre video görüşmelerinde yorgunluğun meydana gelmesinde 4 neden yer alıyor. Bu nedenler arasında yakın göz teması kurmak, hareketliliğin azalması, kendinizi ekranda görmek ve sinyal gönderip almak için daha çok çalışmak bulunuyor. Profesör Jeremy Bailenson, BBC Radio 4'e konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Bailenson, yaptığı açıklamada, “Onlarca yıllık psikoloji araştırmaları kendimize baktığınızda kendimizi incelediğimizi, kendimizi değerlendirdiğimizi ve bunun zamanla strese ve olumsuz duygulara neden olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Paylaşılan bilgilere göre yorgunluğu minimum seviyeye indirmek için kendi görüntümüzü gizlemenin haricinde sohbet penceresini küçültmek ve ekrana daha uzakta durarak iletişim kurmak gerekiyor. Ayrıca bedenimizi hareket ettirmek için kamerayı tamamen de kapatmamız öneriliyor.

Araştırmacı ve Stanford Sosyal Medya Laboratuvarı'nın kurucu direktörü Jeff Hancock, Stanford News'e yaptığı açıklamada, "Daha yakın zamanlarda araç paylaşımı, sürücüyle konuşup konuşmayacağınız veya arka koltuğa mı yoksa ön koltuğa mı oturacağınızla ilgili sorular gündeme getirmişti" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bunun bizim için işe yaramasını sağlayacak yollar geliştirmemiz gerekmişti. Şu anda video konferansla ilgili de o dönemdeyiz ve mekanizmaları anlamak farklı ortamlar, farklı organizasyonlar ve farklı toplantı türleri için söz konusu işi yapmanın en iyi yolunu anlamamıza yardımcı olacaktır."

Hancock, Bailenson ve diğer bilim insanlarının konuya dair araştırmaları sürüyor. Öğrencilerin ve çalışanların video konferans esnasında ve sonrasında ne kadar yorgun oldukları ile ilgili bilgi edinmek için Zoom Exhaustion and Fatigue Scale (ZEF) isimli anket tasardılar. 15 maddeden oluşan anket, katılımcıların video görüşmesinin ardından gözlerinin ne kadar yorulduğunu soruyor. Ankette ayrıca video görüşme sonrasında duygusal anlamda ne kadar tükenmiş hissettikleri gibi sorular da yer alıyor.