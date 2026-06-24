BYD, Yenilenen 760 Beygirlik Hibrit Aracını Tanıttı! Menzil de Arttı

BYD'nin 2026 model Denza N8L'in tanıtımını gerçekleştirdi. En çok öne çıkan noktalardan biri, elektrikli menzilinin artması oldu. Öte yandan hızlı şarj desteği de çok sayıda kişinin dikkatini aracın üzerinde toplamasını sağladı. Bu yeniliklerle birlikte fiyatında da önemli bir artış gerçekleşti.

Yenilenen Denza N8L'in Özellikleri Neler?

Uzunluk: 5.200 mm

5.200 mm Genişlik: 1.999 mm

1.999 mm Yükseklik: 1.820 mm

1.820 mm Aks mesafesi: 3.075 mm

3.075 mm Boş Ağırlık: 2.980 - 3.120 kg (Donanıma göre değişir)

2.980 - 3.120 kg (Donanıma göre değişir) Koltuk Düzeni: 6 koltuklu (2+2+2 düzeni)

6 koltuklu (2+2+2 düzeni) Platform: BYD e3 (Yi San Fang) üç motorlu PHEV platformu

BYD e3 (Yi San Fang) üç motorlu PHEV platformu Motor ve Güç Aktarma: 2.0T benzinli motor (150 kW / 202 beygir) + Ön tek motor + Arka çift motor

2.0T benzinli motor (150 kW / 202 beygir) + Ön tek motor + Arka çift motor Toplam Güç: 560 kW (760 beygir)

560 kW (760 beygir) Batarya Kapasitesi: 75.26 kWh LFP Batarya

75.26 kWh LFP Batarya Elektrikli Menzil (CLTC): 430 kilometre

430 kilometre Maksimum DC Hızlı Şarj Gücü: 728 kW

728 kW Şarj Performansı: 5 dakikada %10'dan %70'e / 9 dakikada %10'dan %97'ye (Eksi 30 derecelik düşük sıcaklık seviyelerinde sadece 3 dakika daha yavaş)

5 dakikada %10'dan %70'e / 9 dakikada %10'dan %97'ye (Eksi 30 derecelik düşük sıcaklık seviyelerinde sadece 3 dakika daha yavaş) İç Mekân Ekranları: 17,3 inç ön multimedya ekranı, 13,2 inç ön yolcu ekranı, 17,3 inç ikinci sıra ekranı (Üst donanımda)

17,3 inç ön multimedya ekranı, 13,2 inç ön yolcu ekranı, 17,3 inç ikinci sıra ekranı (Üst donanımda) Koltuk Konfor Özellikleri: Ön ve ikinci sırada standart ısıtma, masaj ve havalandırma, üçüncü sırada standart ısıtma

Ön ve ikinci sırada standart ısıtma, masaj ve havalandırma, üçüncü sırada standart ısıtma Sürüş Destek Sistemi: DiPilot 300 (Tavana monte LiDAR teknolojisi, 3 adet mmWave radarı, 7 adet kamera)

Yenilenen Denza N8L Ne Kadar Menzil Sunuyor?

Yenilenen Denza N8L'in elektrikli menzil değeri 230 kilometreden 430 kilometreye çıktı. 200 kilometre bir artış söz konusu. Ama bu, CLTC standartlarına göre geçerli bir değer. Avrupa ve Türkiye'de daha çok WLTP standartlarına bağlı kalıyoruz. Türkiye yollarında aşağı yukarı 344 kilometreye denk geliyor.

Sadece elektrikle daha çok yol yapabilmenin pek çok avantajı olacak. Her şeyden önce yakıt tüketimini ciddi ölçüde düşürecek. Özellikle şehir içi kullanımda ağırlıklı olarak sadece elektrikle sürülecek. Menzil artışının yanı sıra araca BYD'ni ultra hızlı şarj teknolojisi eklendi. Araç artık 728 kW hızlı şarj desteği sunuyor.

Yenilenen Denza N8L Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

1000 voltluk sistemle beraber gelen otomobilde 75,26 kWh LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya mevcut ki bu, önceki 46,99 kWh kapasiteli bataryaya göre yaklaşık yüzde 60 artış olduğu anlamına geliyor. Şarj süresinde de önemli bir düşüş oldu. Yüzde 10'dan 70 seviyesine şarj 5 dakika sürerken yüzde 10'dan 97 seviyesine şarj olması ise 9 dakika alıyor. Eksi 30 derece gibi çok soğuk havalarda bile şarj süresinde sadece 3 dakikalık bir artış oluyor.

Yenilenen Denza N8L Ne Kadar Güç Sağlıyor?

Denza N8L, BYD tarafından geliştirilen üç motorlu şarj edilebilir hibrit platformu kullanıyor. Araçta 202 beygir gücü üreten 2,0 litrelik turbo beslemeli benzinli motorun yanı sıra ön aksta bir adet, arka aksta iki adet elektrik motoru mevcut. Bu sayede sürücüler de uzun yolculuklarda benzinli motorun sağladığı ek menzilden faydalanabiliyor.

Benzinli motor ve üç elektrik motoru birlikte çalışarak toplam 560 kW (761 beygir) güç üretiyor. Baktığımızda araç oldukça büyük bir SUV fakat bu değer, yenilenen hibrit otomobilin boyutuna rağmen gerek hızlanma gerek performans konusunda beklentileri karşılayacağını gösteriyor.

Yenilenen Denza N8L'in Fiyatı Ne Kadar?

Denza N8L, iki farklı donanım seçeneği ile piyasaya sürüldü. Giriş seviyesi için 319 bin 800 yuan (2 milyon 191 bin 363 TL), üst sürüm içinse 349 bin 800 yuan (2 milyon 396 bin 932 TL) fiyat etiketi belirlendi. Hatırlatmak gerekirse BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı fabrika ile ilgili planların belirsiz bir süreliğine askıya alındığı duyuruldu.

Marka, bu yatırım vaadi sayesinde Çin'den getirilen arabaların maliyetinde ciddi düşüş oluyordu. Ama BYD'nin Türkiye'deki yatırımı askıya alınıp önceliğini Macaristan fabrikasına vermesi ile bu önemli avantajını kaybetti. Hem bunu hem Denza N8L'in özelliklerinden ötürü teşvikten yararlanamamasını göz önüne alarak Türkiye fiyatını değerlendirmek gerekirse olası bir satışa sunulma durumunda fiyatının 9 milyon TL seviyesine ulaşacağı söylenebilir. Tabii, buna üzerinde kâr payı ve benzeri eklemelerin dahil edilmedi. Onlarla birlikte fiyat daha da yukarıya çıkacaktır.

Yenilenen Denza N8L Türkiye'de Satılacak mı?

BYD'nin şu an öncelikli hedeflerinden biri, Denza markasının Avrupa'da etkili hâle getirmek. Ama şimdiye kadar Türkiye'nin de bunun bir parçası olacağını gösteren bir gelişme yaşanmadı. O yüzden Denza marka otomobillerin yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi muhtemel görünmüyor. Buna Denza N8L de dahil. Kaldı ki bu aracı Türkiye'ye getirmenin daha önce de belirttiğimiz gibi çok ciddi bir maliyeti bulunuyor. O yüzden BYD, Denza N8L'i getirmek yerine çok satılan modellerine odaklanmayı tercih edecektir.

Editörün Yorumu

BYD'nin büyük bir elden geçirme işlemine tabi tuttuğu Denza N8L'de çok ciddi iyileştirmeler olduğunu düşünüyorum. Söz konusu hibrit araçlar olduğunda hızlı şarj genelde ikinci plana atılır ama marka, bu araca ultra hızlı şarj teknolojisini getirerek şarj süresini bir hayli düşürüyor. Üstelik çok düşük sıcaklık seviyelerinde bile şarj süresi çok olumsuz etkilenmiyor. Hem bu hem diğer artıları sayesinde sunulduğu pazarlarda pek çok kişinin dikkatini üzerinde toplayacağını söyleyebilirim.