600 KM+ Menzilli Elektrikli Araba Tanıtıldı! 299 Beygir Gücü ve Dahası

Skoda, bu ayın başlarında büyük elektrikli SUV modeli Skoda Peaq'in tasarımını paylaşmıştı. Şimdi de bu aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtımla birlikte aracın yollarda tam olarak nasıl görüneceği de açıklığa kavuştu. Hem iç hem dış tarafta modern tarza bağlı kalınan otomobil, marka için birçok ilkin imza atılan model olması ile diğerlerinden ayrılıyor.

Skoda Peaq'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Skoda Peaq, markanın yeni Modern Solid tasarımına bağlı bir model olarak piyasaya sürüldü. Bu stil tamamen sadelik öncelikli. Gereksiz detaylardan arındırılmış durumda. Bu otomobil, ne kadar ışık alacağının ayarlanabildiği panoramik cam tavana sahip. Ayrıca tamame içe gömülü kapı kollarına sahip ilk Skoda modeli olarak öne çıkıyor. Bu tasarım tercihi, araca oldukça modern bir görünüm kazandırırken diğer yandan da daha uzun menzil elde edilmesine olanak sağlıyor.

Skoda Peaq'in Özellikleri Neler?

Versiyon Peaq 60 Peaq 90 Peaq 90x Çekiş Arkadan itişli Arkadan itişli Dört çeker Güç 204 beygir gücü (150 kW) 286 beygir gücü (210 kW) 299 beygir gücü (220 kW) Maksimum hız 160 km/sa 180 km/sa 180 km/sa 0-100 km/sa hızlanma hızlanma süresi 8,6 saniye 7,1 saniye 6,7 saniye Batarya kapasitesi 63 kWh 91 kWh 91 kWh Menzil 460 km+ 600 km+ 600 km+ Yüzde 10-80 şarj süresi 27 dakika altında 28 dakika altında 28 dakika altında

Skoda Peaq, üç farklı versiyonla müşterilerinin karşısına çıkacak. Yüzde 10'dan 80 seviyesine şarj olması 27 dakikanın altında gerçekleşecek olan arkadan itişli Peaq 60, 63 kWh batarya kapasitesine sahip olacak ve 460 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak. Ayrıca 150 kW (204 beygir) güç üretecek. En fazla 160 km/sa hıza ulaşabilecek olan otomobilin 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması 8,6 saniye sürecek.

Giriş seviyesi gibi arkadan itişli olan Peaq 90, 91 kWh batarya kapasitesine sahip olacak. Öte yandan 600 kilometreden fazla menzil sunacak. 210 kW (286 beygir) güç sunacak olan model, maksimum 180 km/sa hıza ulaşabilcek. 0'dan 100 km/sa hıza çıkması 7,1 saniye sürerken yüzde 10-80 arası şarj olması ise 28 dakikadan az zaman alacak.

Peaq 90x, diğer iki modelden farklı olarak dört çeker olacak. Batarya kapasitesi ve menzil değeri Peaq 90 ile aynı kalırken 220 kW (299 beygir) güç üretecek. 0'dan 100 km/sa hıza 6,7 saniyede çıkacak olan bu üst modelin maksimum hızı ise 180 km/sa olacak. Bu arada şarj süresi de Peaq 90 ile aynı olacak.

Skoda Peaq'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Skoda Peaq'in 55 bin euro (2 milyon 905 bin 371 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı öngörülüyor. En üst sürümün de 75 bin eurodan (3 milyon 962 bin 213 TL) satışa sunulması bekleniyor. Araç Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 4 milyon TL'yi bulabilir. Peaq 90x ise 7 milyon TL'ye çıkabilir.

Skoda Peaq Türkiye'de Satılacak mı?

Skoda Peaq'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek. Bu model, markanın küresel çapta piyasaya süreceği en önemli modellerden biri olacak. Türkiye'nin de bu kapsam dahilinde olması muhtemel. Bu arada aracın Türkiye'ye gelmesi 2026 yılının sonunu ya da 2027'in başını bulabilir.

Editörün Yorumu

Skoda Peaq'in özellikle yüksek menzil değeri ile çok geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Ayrıca motor gücü de oldukça etkileyici seviyede. Ayrıca tasarımı da oldukça ilgi çekici görünüyor. Araç piyasaya sürüldüğünde tüm bu avantajların satışlara olumlu bir yansıması olabilir.