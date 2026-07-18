1210 Beygirlik Canavar Yolda! Denza Z9S'in İlk Görüntüleri Yayınlandı

BYD'nin alt markası Denza, yeni sedan modeli Z9S'e hızlı bakış atmamızı mümkün kılan ilk görüntüleri paylaşıldı. Bu paylaşılan görüntülerle birlikte aracın nasıl bir görünüme sahip olduğu açıklığa kavuştu. Denza Z9 modeliyle birebir aynı olmayacak şekilde geliştirildi. Motor tarafında ise üç farklı seçenek mevcut. En düşük sürüm bile son derece tatmin edici bir performans sunacak.

Denza Z9S'in Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Denza tarafından paylaşılan görsellerde "Dawn Purple" adı verilen mor tonlarda bir renge sahip versiyon yer aldı. Görüntüleri incelediğimizde daha çok lüks odaklı bir model olarak öne çıkacağını görüyoruz. Ayrıca yazılım tarafına da ağırlık verileceği aşikâr. Dış tasarımı, içinin oldukça gelişmiş özelliklerle donatılacağına işaret ediyor.

BYD Denza Z9S, görünümü itibarıyla Z9 modeline büyük ölçüde bağlı kalsa da ondan 145 mm daha kısa bir uzunluğa (5090 mm) sahip. Ayrıca 3025 mm aks mesafesi bulunuyor. Bu da Z9 modeline göre arka tekerlek ile ön tekerlek arasında 100 mm daha az mesafe olduğu anlamına geliyor.

Denza Z9S'in Özellikleri Neler?

Tek Motorlu Versiyonlarda Toplam Güç: 320 kW (435 beygir) / 370 kW (503 beygir)

320 kW (435 beygir) / 370 kW (503 beygir) Giriş Seviyesi Sürümün Ağırlığı: 2.700 kg

2.700 kg Giriş Seviyesi Sürümün Maksimum Hız: 250 km/sa

250 km/sa Üç Motorlu Versiyonlarda Toplam Güç: 890 kW (1210 beygir)

890 kW (1210 beygir) Tek Motorlu Versiyonlarda Batarya Kapasitesi: 102.326 kWh

102.326 kWh Tek Motorlu Sürümlerin Menzil Değeri: 920 kilometre (WLTP karşılığı aşağı yukarı 736 kilometre)

920 kilometre (WLTP karşılığı aşağı yukarı 736 kilometre) Üç Motorlu Versiyonun Menzil Değeri: 780 kilometre CLTC (WLTP karşılığı aşağı yukarı 624 kilometre)

Denza Z9S'in Motor Seçenekleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre BYD Denza Z9S, farklı motor seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Tek motorlu versiyon, arkadan itişli olacak. Bu versiyon, 320 kW (435 beygir) güç üretecek. Bir üst versiyon da tek motorlu ve arkadan itişli olacak ama maksimum güç 370 kW'a (503 beygir) çıkacak.

En büyük sürpriz, üç motorlu versiyon olacak. Bu versiyonda toplam güç 890 kW (1210 beygir) olacak. Söz konusu sürümün henüz bütün detayları netlik kazanmış değil fakat bu sürümde menzil değerinin de epey yüksek olması ve sürücülerin beklentilerini fazlasıyla karşılaması bekleniyor.

Denza Z9S Ne Kadar Menzil Sunacak?

Tek motorlu versiyonlarda 102.326 kWh kapasiteli bir batarya bulunacak. Bu batarya sayesinde 920 kilometreye kadar CLTC menzil değeri elde edilecek. Öte yandan üç motorlu sürümün de 780 kilometre CLTC menzil sunacak. Tabii, burada CLTC şeklinde belirtmemizin bir sebebi var. Bu değerler tamamen Çin yollarına göre belirlenmiş ve Avrupa ya da Türkiye'deki düzenle çok örtüşmüyor.

Biz Türkiye'de daha çok Avrupa'da da yaygın olan WLTP değerlerini dikkate alırız. O yüzden bu değerleri CLTC olarak değil, WLTP olarak ele almak daha mantıklı. Bunu da genellikle CLTC menzilinden yüzde 20 azaltarak buluruz. Bu hesaplamaya göre Türkiye ya da Avrupa'da tek motorlu versiyonlar aşağı yukarı 736 kilometre, üç motorlu sürüm ise 624 kilometre menzil sağlayacaktır.

Denza Z9S'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Denza Z9S modelinin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ama Denza markasının genel fiyatlandırma politikasından hareketle pekâlâ tahminde bulunulabilir. Denza Z9S, daha üst model Z9 GT'ye kıyasla daha kısa bir gövdeyle birlikte geliyor.

Diğer yandan 3 motorlu üst versiyonların aksine giriş modelinde tek motor mevcut ve uygun maliyetli LFP (Lityum Demir fosfat) batarya tercih ediliyor. Z9 GT'nin 334 bin 800 yuanlık başlangıç fiyatını göz önüne alırsak Z9S de 280 bin yuanlık bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse fiyatı vergilerle birlikte 4 milyon TL civarında olabilir.

Denza Z9S Türkiye'de Satılacak mı?

BYD'nin yakın zamana kadar Türkiye'deki fabrikasını hayata geçirmesi bekleniyordu ama marka tarafından yapılan açıklamada planların belirsiz süre askıya alındığı belirtildi. Yatırım sözünden dolayı Çin menşeli araçlara uygulanan muafiyet söz konusuydu.

Fabrika yakın zamanda hayata geçirilmeyeceği için şirketin şu anda Denza gibi lüks odaklı alt markasının aracını Türkiye'ye getirmek yerine Avrupa pazarına odaklanması daha olası görünüyor. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

BYD Denza Z9S'in henüz tüm detayları netlik kazanmasa da şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler, otomobil pazarında büyük ses getirecek model olduğunu gösteriyor. Açıkçası tasarımını oldukça beğendim. Yüksek performansı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin şimdiden dikkatini çekmiş olması muhtemel. Piyasaya sürüldüğü pazarlarda yoğun talep görebilir.