En Hızlı Skoda Fabia Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

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Skoda, Türkiye'deki ürün gamını performans odaklı yeni bir özel seriyle genişletti. Markanın 130. yılını kutlamak amacıyla geliştirilen Fabia Monte Carlo 130 Edition, daha güçlü motoru, sportif sürüş özellikleri ve dikkat çeken tasarımıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Fabia Monte Carlo 130 Edition’ın Özellikleri Neler?

Yeni modele en çok dikkat çeken detay ile başlayalım. Fabia Monte Carlo’nun kaputunun altında Volkswagen Grubu’nun uzun süredir kullandığı 1,5 litrelik TSI motorun geliştirilmiş EVO2 versiyonu görev yapıyor. 177 PS güç ve 250 Nm tork üreten bu ünite yeniden kalibre edilen 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla gücünü yere aktarıyor.

Çekya merkezli üretici downshift özellikli bu şanzımanda yapılan yazılım ve ayarlar sayesinde motorun gücünün daha verimli kullanılabildiğini belirtiyor. Skoda bu sayede otomobilin sportif karakterinin belirgin şekilde artırıldığının da altını çiziyor. Şirket ayrıca daha sportif sürüş karakteri için otomobilde 15 mm alçaltılmış spor süspansiyon, yeniden ayarlanmış direksiyon sistemi ve optimize edilmiş şasi yapısına da yer vermiş.

Fabia Monte Carlo 130 Edition’ın Performans Değerleri Nasıl?

Skoda, Fabia Monte Carlo 130 Edition’ın 0'dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede ulaştığını ifade ederken, aracın maksimum hızı 228 km/s olarak açıklandı. Bu değerler, modeli bugüne kadar üretilen en hızlı seri üretim Fabia yapmaya yetiyor.

Skoda Fabia Monte Carlo 130 Edition Hangi Tasarım Farklılıklarına Sahip?

Yeni özel versiyon standart Fabia Monte Carlo donanımını temel alsa da motor sporlarından ilham alan detaylarla bu modelden de ayrılıyor. Parlak siyah tavan, siyah A sütunları, ön spoyler, arka difüzör ve tavan spoyleri otomobilin sportif görünümünü güçlendiriyor.

Ön çamurluk ve bagaj kapağındaki "130 Edition" logoları modelin özel bir versiyon olduğunu sürücüsüne ve çevredekilere hatırlatıyor. Karartılmış farlar, 18 inç alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve çift egzoz çıkışı da aracın sportif kimliğini tamamlıyor.

Fabia Monte Carlo 130 Edition İç mekânda Neler Sunuyor?

Yeni modelin kabininde sürüş odaklı bir tasarım anlayışı tercih edildiğini görüyoruz. Yan destekleri artırılmış spor koltuklar, üç kollu spor direksiyon ve paslanmaz çelik pedallar araçtaki performans hissini güçlendiriyor.

Siyah alüminyum kapı eşikleri ve gümüş dekoratif detaylar da iç mekânın özel seri karakterini destekliyor. Monte Carlo donanımında da sunulan 10,25 inç dijital gösterge paneli ile 8,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ekranı ise standart Monte Carlo paketinden alınmış.

Yeni Modelin Donanım ve Güvenlik Özellikleri Neler?

Fabia Monte Carlo 130 Edition, teknoloji tarafında da en üst donanım seviyesini benimsiyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, çift bölgeli otomatik klima, ambiyans aydınlatma, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi, 5 adet USB-C girişi ve ön-arka park sensörleri yeni modelde standart donanımlar arasında yer alıyor.

Güvenlik tarafında ise yaya algılamalı Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Çoklu Çarpışma Freni, Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi gibi birçok sürüş destek sistemi Fabia Monte Carlo 130 Edition’da standart olarak sunuluyor.

Škoda Fabia Monte Carlo 130 Edition’ın Fiyatı Ne Kadar?

Skoda, Fabia ailesinin en güçlü versiyonu olan Fabia Monte Carlo 130 Edition modelinin satışları ülkemizde başladı. Özel üretim model, 2 milyon 524 bin TL başlangıç fiyatı ve ek ÖTV avantajıyla yetkili satıcılardaki yerini almış durumda.

Editörün Yorumu

Skoda Fabia hâlihazırda Monte Carlo versiyonu ile 'warm-hatch' olarak adlandırabileceğimiz sınıfta hem tasarımı hem de performansı ile dikkat çekiyordu. Bu modelin tek eksiği ise maksimum güç seviyesiydi. Skoda, Monte Carlo 130 Edition ile bu sorunu da büyük oranda çözmüş gibi görünüyor. 177 beygir güç ve 7,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ile Fabia Monte Carlo 130 Edition oldukça keyifli bir warm-hatch olabilir. Umarız Seat Ibiza ve Volkswagen Polo'dan da benzer versiyonlar görebiliriz.