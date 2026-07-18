Her Soruyu Anında Cevaplayan Kulaklık Tanıtıldı! 30 Saat Pil Ömrü Var

Futurix Labs, yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Futurix Dime olarak adlandırılan bu model, üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülüyor. Günlük kullanım için geliştirilen ve bu sebeple ileri düzey özelliklere sahip olmayan bir model. Mikrofonla birlikte gelen cihazda Bluetooth 5.4 desteği de mevcut.

Futurix Dime'ın Özellikleri Neler?

Sürücü Boyutu: 13 mm

13 mm Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Pil Ömrü: 30 saate kadar

30 saate kadar Mikrofon: Mevcut

Mevcut Sesli Asistan: Tek dokunuşla etkinleştirilebilen sesli asistan

Tek dokunuşla etkinleştirilebilen sesli asistan Suya Dayanıklılık: IPX4 derecesi

IPX4 derecesi Renk Seçenekleri: Mavi, siyah ve yeşil

Futurix Dime Nasıl Ses Kalitesi Veriyor?

Futurix Dime, 13 mm sürücü boyutuna sahip. Kulak içi kulaklıklarda genellikle 6 mm ila 10 mm sürücüler kullanıldığını göz önünde bulunduracak olursak bunun oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Sürücü boyutunun yüksek olmasının en büyük artısını ise daha derin baslar oluşturuyor.

13 mm'lik bir sürücü, küçük sürücülere kıyasla sesi daha az zorlanarak üretiyor, enstrümanlar üst üste geçmiyor ve dolayısıyla daha doğal bir ses deneyimi elde ediliyor. Müzikteki detayları daha iyi yakalayabiliyorsunuz. Ayrıca daha yüksek ses seviyelerine çıktığında da bozulma minimum seviyede oluyor.

Futurix Dime'ın Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Pek çok kişi için yeterli bir değer olduğu söylenebilir. Çok sık telefon görüşmesi yapmıyorsanız, günde 1-2 saat müzik dinliyorsanız uzun bir kullanım süresine sahip olabilirsiniz ama tüm gün boyunca kulaklık takma eğilimindeyseniz sık aralıklarla şarj etmeniz gerekebilir.

Futurix Dime Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IPX4 sertifikasına sahip. Bu, onun su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Diyelim ki siz yürürken yağmur atıştırmaya başladı veya spor yaparken aşırı terlediniz. Endişelenmenize gerek bırakmıyor. Tabii, bunun haricindeki durumlara karşı tedbirli olmakta fayda var. Suya düşmesi gibi anlarda beklenmedik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Havuza ya da denize girmeye de uygun değil.

Futurix Dime'ın Fiyatı Ne Kadar?

Futurix Dime için 599 rupi fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 293 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde bunun üzerine vergiler ve ek maliyetler de ekleneceği için Türkiye'deki nihai satış fiyatı 650 TL civarı bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Futurix Dime Türkiye'de Satılacak mı?

Futurix Labs'in kulaklık modelleri şu an Türkiye'de satılmıyor. Ayrıca resmî distribütörü de bulunmuyor. Bu da yeni kulaklık modeli Futurix Dime'ın doğrudan marka aracılığıyla Türkiye'ye getirilme ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor. Tabii, uygun maliyeti olduğunu göz önüne alacak olursak ithalatçı garantili olarak satışa sunulması mümkün.

Editörün Yorumu

Bana göre Futurix Dime, günlük kullanım için ideal bir kulaklık. Müzik tutkunu olmayan, günün neredeyse tamamını kulaklık takarak geçirmeyenler tarafından tercih edilebilir. En büyük avantajı, fiyatının mevcut kulaklık pazarına göre oldukça düşük tutulması. Bütçe dostu bir seçenek arayanların değerlendirmesi muhtemel.