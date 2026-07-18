Steam'deki Bu Zararlı Oyunlar 8 Bin PC'ye Yüklendi! Paralar Buhar Oldu

PC oyuncularının sık sık kullandığı oyun platformları arasında yer alan Steam, ilginç bir olayla gündeme geldi. Bir bilgisayar korsanı, tamamen güvenli gibi görünen, açıp sorunsuz şekilde oynanabilen oyunların içine kötü amaçlı kodlar yerleştirdi. Oyuncular, bu oyunları eğlenmek için indirirken arka planda ise büyük bir siber saldırı faaliyeti yürütüldü.

FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından bir süredir yürütülen soruşturma kapsamında bu kötü amaçlı faaliyetin arkasında kimin olduğu tespit edildi. Olayın arkasında Florida'da yaşayan 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin olduğu ortaya çıktı. "Sibel.eth" olarak bilinen kişi, çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

Steam'deki Hangi Oyunlar Zararlı Kod İçeriyordu?

Steam'de zararlı kodlar içerdiği tespit edilen birçok oyun tespit edildi. Bunların arasında ise BlockBlasters, Lampy, Dashverse, Lunara ve PirateFi bulunuyor. Bu oyunlar, ilk bakışta son derece güvenli ve sıradan bir oyun gibi görünüyordu. Herkes tarafından indirilip oynanabiliyordu. Valve, bu durumu fark eder etmez harekete geçti ve tüm oyunları platformdan kaldırdı.

Steam'deki Zararlı Oyunlar Hangi Yöntemle Yaygınlaştırıldı?

Zararlı yazılım içeren oyunların dağıtılması için her şeyden önce Steam'in güvenilirliğinden faydalanıldı. Olayın arkasındaki bilgisayar korsanı, hazırlamış olduğu sahte oyunları çok büyük güvenlik önlemleri ile dolu olan resmî oyun mağazası Steam'e yükleyerek zaten çok sayıda oyuncunun güvenini kazandı. Sorunsuz şekilde çalışması da kullanıcıların şüphelenmesini engelledi.

Elbette ki her şey oyunu yayınlamakla bitmiyor. Bunun daha geniş oyuncu kitlesinin önüne çıkması için bir pazarlama kampanyası yürütüldü. Popüler sosyal medya uygulamaları üzerinden oyunun reklamları yayınlandı. Ayrıca Discord ve benzeri platformlar üzerinden de çeşitli topluluklarda oyunun duyurusu yapıldı. Sanki gerçek bir oyun gibi bir tanıtım süreci yürütüldü.

Steam'deki Zararlı Oyunlarla Ne Amaçlandı?

Bu sahte oyunların içine yerleştirilen kötü amaçlı yazılım, kurbanların bilgisayarına sızmak için kullanıldı. Amaç ise finansal ve kişisel verileri elde etmek ve kurbanların parasını ele geçirmekti. Kullanıcı oyunu yükler yüklemez zararlı yazılım çalışmaya başlıyor ve ona ait tüm şifreler, kişisel veriler ve sistem bilgileri toplanıyordu.

Bilgisayar korsanının asıl odak noktası, kurbanların kripto varlıkları oldu. Zararlı yazılım sayesinde kurbanların kripto para cüzdanına erişim imkânı elde eden kötü amaçlı kişi, hesaptaki parayı başka hesaba aktararak cüzdanları boşalttı. İşin en can sıkıcı kısmı, dünya çapında 8 bin kişinin mağdur olması.

Bilgisayar korsanı hiç yakalanmadan binlerce bilgisayara sızmış ve çok sayıda kripto para cüzdanını ele geçirmiş durumda. Bunun ne kadar vahim bir durum olduğunu anlamak adına belirtmekte fayda var: Toplanan paranın en az 220.000 dolar olduğu belirtiliyor. Bu da güncel kurla 10 milyon 371 bin 350 TL'ye denk geliyor.

Steam'deki Zararlı Oyunları Yayan Kişiye Ne Oldu?

Bu siber saldırının arkasında yer alan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel.eth'nin ele geçirdiği kripto paralarla Uber Eats üzerinden hediye kartları satın aldığı ve bu kartların kendi evine yemek siparişi vermek için kulandığı tespit edildi. FBI, arama emri ile şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi ve tüm cihazlarına el koydu. Kendisi sorulan sorulara yanıt vermeyi reddederken yargı süreci ise hâlâ devam ediyor.

Editörün Yorumu

Steam, oyuncular tarafından güvenli bir platform olarak görülür. Hem oyun geliştiricilerinin emeğine saygı duyan hem bilgisayarına zararlı yazılım bulaşmamasını isteyenler, bu platformu tercih eder. Ama aktarılan bilgilere göre bu yaşanan olayda siber saldırıdan 8 bin kişi etkilenmiş. O yüzden Valve'ın oyun onaylama sürecindeki denetime çok daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum.