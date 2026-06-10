BYD'den Türkiye'yi Şoke Eden Fabrika Açıklaması!

BYD'nin adeta yılan hikayesine dönen Türkiye fabrikasıyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin başkan yardımcısı Stella Li kısa bir süre önce Reuters’a verdiği demeçte Manisa’da kurulması beklenen Türkiye fabrikasıyla ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Buna göre Çinli marka, ülkemizde kurulması beklenen fabrika projesini askıya aldı. İşte merak edilen detaylar!

BYD Türkiye'deki Fabrika Projesini Askıya Aldı

Hatırlanacağı üzere BYD, 2024'te yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırımla Manisa'da bir fabrika kuracağını ve üretimin ise 2026 yılında başlayacağını açıklamıştı. Ancak Haziran 2026 itibariyla ortada herhangi bir fabrikanın olmadığını belirtelim. Hatta inşaatına bile başlanmadı. Bu da doğal olarak Çinli markanın ülkemizdeki fabrika projesinden vazgeçtiğine yönelik iddialara neden oluyordu.

BYD'nin Manisa'daki fabrikası kurulsaydı yıllık 150 bin üretim kapasitesine sahip olacaktı.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li kısa süre önce bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Li, Reuters'a verdiği röportajda projenin şu an için askıya alındığını söyledi. Aynı zamanda Çinli markanın aklında ülkemizde fabrika kurma ve üretime başlama konusunda herhangi bir tarihin olmadığını belirtti. Kısacası BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma projesi ucu açık bir şekilde bilinmeyen bir tarihe ertelendi.

BYD Türkiye Yerine Hangi Ülkelerde Fabrika Kuracak?

BYD'nin başkan yardımcısı röportajında konuyla ilgili de çok önemli bilgiler verdi. Yapılan açıklamaya göre markanın şu an için en büyük önceliği Macaristan diyebiliriz. Hatta şirketin bu yılın dördüncü çeyreğinde Macaristan'daki fabrikada otomobil montajlarına başlaması bekleniyor. Öte yandan Avrupa'da da bir üretim fabrikası konusunda çalışmaların devam ettiği söyleniyor. Ancak şu an için herhangi bir ülke isminin paylaşılmadığını belirtelim.

Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi bulmaya odaklanmak olacak.

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse BYD tarafından son yapılan açıklama beni çok fazla şaşırtmadı. Çünkü 2024'te duyurulan bir fabrika projesiyle ilgili bugüne dek somut bir adımın atılmaması zaten şüphe uyandıran bir durumdu. Şirketin Türkiye'deki fabrika projesini askıya alması tüm odağını Avrupa'ya çevirdiği şeklinde yorumlanabilir. En çok merak ettiğim konu ise Türkiye'de BYD'ye karşı bir yaptırımın olup olmayacağı diyebilirim.