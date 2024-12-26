BYD, İnsansı Robotlar Geliştirmek İçin Kolları Sıvadı!

Oldukça kısa bir süre içerisinde elektrikli otomobil pazarının zirvesine tırmanan BYD, ABD'li rakibi Tesla'ya bir alanda daha rekabet edecek gibi göeünüyor. İddialara göre dev şirket, her geçen gün gelişme kaydeden insansı robot endüstrisine giriş yapmaya hazırlanıyor.

Çin merkezli otomobil üreticisinin, küresel pazara açılma hedefleri doğrultusunda insansı robotların üretileceği yeni laboratuvarlar kuracağı söyleniyor.

BYD, Son Teknoloji İnsansı Robotları İçin Yeni Üretim Tesisleri İnşa Edecek!

Çinli kaynaklardan aktarılan son bilgilere göre BYD, en büyük rakibi Tesla'nın optimus robotlarıyla rekabet edecek yeni insansı robotlar üretmeyi planlıyor. Yeni projesi için şimdiden önemli uzmanlardan oluşan kapsamlı bir ekip kuran şirketin, son teknolojilerle donatılan bir dizi yeni laboratuvar da kuracağı öne sürülüyor.

Söylentilere göre Future Lab olarak adlandırlacak yeni üretim tesilerinde ilk etapta endüstriyel robotlar ve otomatik yönlendirmeli araçların üretimine yoğunlaşılacak. BYD ekiplerinin nihai hedefi olan insansı robot modelleri ise daha sonrasında geliştirilecek.

Firmanın, üreteceği yeni insansı robot modellerini Tesla'ya benzer şekilde fabrikalarda çalıştırmayı ve gelecekte de tüketiciler için satışa sunmayı planladığı belirtiliyor.

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