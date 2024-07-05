BYD, Türkiye'de 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak: Tarih Ortaya Çıktı!
BYD, Türkiye'de 1 milyar dolar tutarında yatırım yapmaya hazırlanıyor. İşte Çinli otomotiv devi tarafından yapılacak dev yatırıma dair detaylar!
Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolar tutarında yatırım yapma kararı aldığı öne sürüldü. Şirketin bu dev yatırımı hangi tarihte duyuracağı da ortaya çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz aylarda Bloomberg’e yaptığı açıklamada BYD ve Chery şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.
BYD'nin yatırım planı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. BYD ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığı öne sürüldü. Bu kapsamda şirketin Avrupa'da ilk fabrikasını Macaristan'a, ikinci fabrikasını ise Türkiye'de inşa edeceği iddia edildi. Fabrikanın Manisa'da kurulacağı söyleniyor.
BYD'den Türkiye'de Dev Yatırım Yapma Kararı
Bloomberg'de yer alan habere göre Çin merkezli otomotiv devi BYD, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Pazartesi günü düzenlenecek törende bu yatırımın duyurulacağı iddia edildi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Henüz konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında buradan bilgi vereceğiz.
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