BYD, Türkiye'de Elektrikli Araç Üretimi İçin İlk Adımı Attı!

Çinli otomotiv devi BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de elektrikli araç üretimine başlamak üzere resmi olarak şirket kurduğunu bugün açıkladı.

İlk müdürünün de atamasını gerçekleştiren BYD, Manisa’da elektrikli otomobil üretimi yapmak için çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor.

Hem Elektrikli Otomobil Hem de Araç Parçaları Üretilecek

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’ye yatırım planını açıklayan BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikasını kuracağını açıklamıştı. Yaklaşık 36 milyon liralık yatırım ile ülkemizde elektrikli otomobil üretimini gerçekleştireceğini duyuran Çinli şirket, bugün ülkemizdeki şirketini resmi olarak kurdu.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan fabrikada, hem elektrikli araçlar hem de araç parçaları üretilecek. Şirket, ayrıca ihracat ve Ar-Ge çalışmalarını da bu tesis üzerinden yürütecek.

BYD Turkey Otomotiv adıyla faaliyet gösterecek olan şirketin başına, Avrupa araç satışından sorumlu olan Shu Youxing getirildi. Kimya mühendisi olan Youxing, 1999 yılından beri BYD'de görev yapıyor. BYD'nin en kıdemli yöneticilerinden biri olan Stella Li ise şirketin Türkiye operasyonlarının Müdürler Kurulu Başkanı olarak atandı.

Bu yatırım, Türkiye'nin otomotiv sektöründe elektrikli araç üretimine geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. BYD'nin Türkiye'ye getireceği teknoloji ve deneyim, ülkemizin elektrikli araç üretiminde öncü bir konuma gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.