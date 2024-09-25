NVIDIA'ya Dişli Rakip: TikTok'un Sahibi ByteDance Kendi Yapay Zeka Çiplerini Üretecek!

Ünlü TikTok platformunu bünyesinde barındıran ByteDance ile iligli yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre dev şirket, ihtiyaç duyduğu yapay zeka çiplerini NVIDIA'dan tedarik üretmek yerine kendi bünyesinde üretmeye karar verdi. Detaylar haberde.

ByteDance, NVIDIA'nın Yüksek Çip Fiyatları Nedeniyle Kendi GPU'sunu Üretecek

Sektörel kaynakların iddialarına göre, Çin'in önde gelen teknoloji firmalarından ByteDance ihtiyaç duyduğu yapay zeka çipleri ile ilgili radikal bir karar almak üzere. Uzun bir süredir bu çipleri NVIDIA'dan tekdarik eden şirket, bundan böyle kendi yapay zeka çiplerini üretmek için kolları sıvadı. Nedeni ise NVIDIA çiplerinin yüksek maliyeti ve sınırlı tedarik sorunları.

Aktarılanlara göre ByteDance, bu yıl yaklaşık 200.000 adet NVIDIA H20 GPU'su için 2 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Ancak gelin görün ki bu çiplerin çoğu henüz teslim edilebilmiş değil. Şirketin, bu süreçte yaşadığı mali zarar ve tedarik sorunları nedeniyle kendi GPU modelini üretmeye oldukça sıcak baktığı söyleniyor.

Kendi yapay zeka çiplerini oluşturarak NVIDIA'ya olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyen firmanın deneyimli bir yapay zeka çip tasarımcısı olan Broadcom ile çalıştığı ve GPU devi TSMC'nin teknolojilerini kullanacağı iddia ediliyor. Uzmanlar, ByteDance'in ilk aşamada NVIDIA çipleri kadar başarılı ürünler ortaya koymasa bile bu yoldan para tasarruf edebileceğini öne sürüyor.

Pek çok kişiye göre ByteDance başarılı olursa Çin'deki yapay zeka endüstrisi köklü değişimlere uğrayabilir ve ülkenin NVIDIA gibi yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı oldukça azabilir.

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