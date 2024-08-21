Çağatay Ulusoy’un Tartışma Yaratacak Filmi Tam Bir Centilmen'in Fragmanı Yayınlandı!

Netflix'in tartışma yaratacak yeni filmi Tam Bir Centilmen'in fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Çağatay Ulusoy, Şenay Gürler ve Ebru Şahin gibi ünlü isimleri barındıran filmin yönetmenlik koltuğunda ise Aykut Enişte ve Eltilerin Savaşı yapımlardan tanıdığımız Onur Bilgetay oturacak.

Çağatay Ulusoy'lu Tam Bir Centilmen Filminin Fragmanı Yayınlandı

Tam Bir Centilmen filmi jigololuk yapan Saygın'ın (Çağatay Ulusoy) aşık olduktan sonra değişen hayatına odaklanacak. Özellikle konusuyla sosyal medyada oldukça karışık geri dönüşler alan yapım 26 Eylül'de Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak.

İşte Tam Bir Centilmen'in fragmanı;

Mesele centilmenlik, para değil. Tam Bir Centilmen 26 Eylül'de sadece Netflix'te. pic.twitter.com/CmaomrFn8f — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 21, 2024

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