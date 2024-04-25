BMW Sahibi Çalınan Arabasını Apple Airtag Sayesinde Buldu! (Video)

Apple Airtag kullanıcıları, kendilerine ait olan ve çalınan ürünlerini daha kolay bir şekilde bulabiliyor. Apple da kullanıcıları, Airtag ile çalınan ürünlerin konumunu tespit ettiklerinde temkinli olabilmek adına ilk olarak polise başvurmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Geçtiğimiz gün yaşanan bir olay da tam olarak bunun önemini gösteriyor. Bir araç sahibi, BMW marka arabasının çalındığını söyledi. Airtag ve Find My uygulaması ile aracının yerini tespit eden şahıs, arabasını hırsız ile yüzleşmesi sonucunda şans eseri geri alabildi.

Polise haber vermiş olmasına rağmen polislerden önce konuma giden araç sahibi, şans eseri hırsız tarafından bir zarara maruz kalmadı. Ancak polisler geldiğinde ise hırsız çoktan sırra kadem basmıştı.

Airtag, BMW'nin Bulunmasını Sağladı

Kaliforniya'da yaşanan olaydaki araç sahibi Philip Obando, çok önceden BMW'sinin çalınma ihtimaline karşı arabasına Airtag yerleştirmiş. NBC News'in haberine göre geçtiğimiz gün Obando, uyandığı zaman aracının yerinde olmadığı ve çalındığı fark etti.

Arabadaki kamera da hırsızın aracı bir yıkama tesisine götürdüğü ve tüm gün araç içerisinde sigara içip uyuduğu görülüyor. Obando, Airtag ve Bul uygulaması sayesinde de Long Beach'e giden arabasını takip etmeye başladı ve polise haber verdi.

Araç sahibi, arabasının son konumuna gittiğinde aracını bir benzin istasyonunda gördü. Suçlu ile yüzleşen şahıs, arabasının kendisine ait olduğunu söyledi ve arabanın kornasını uzaktan yöneterek çalarak bunu kanıtladı.

Philip Obando şanslıydı çünkü hırsız kaçmayı tercih ettiği ve arabasını ancak böyle geri alabildi. Daha sonra hırsızın araç içerisinde bıçak bıraktığı ortaya çıktı. Dolandırıcı ayrıca kendisine ait cüzdanı ve ehliyeti de araç içerisinde bırakmış. Kimliğin bırakılması sayesinde de polis kolayca hırsızın Obando'nun komşusu olduğunu ortaya çıkardı.