Çalışma Saatleri Değişti: İçişleri Bakanlığı Açıkladı

Çalışma saatleri değişti. Çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi.

Çalışma Saatleri Kaç Oldu?

Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerleri saat 07.00'de açılacak 20.00'de kapanacak. Genelgeye göre, düşük, orta, yüksek riskli illerde market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu vb. saat 07.00-20.00 arasında açık olacak.

Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek Riskli İller

Düşük riskli İller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Riskli İller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Riskli İller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Riskli İller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

Kaldırılan Yasaklar Neler?

Hafta sonu kısıtlaması düşük (mavi) ve orta (sarı) risklerde kalkıyor.

Yüksek (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) illerde hafta sonu kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için düzenleme düşük (mavi) ve orta (sarı) riskli illerde kaldırılıyor.

Kafe, restoran ve kıraathaneler ile tatlıcılar çok yüksek riskli iller (kırmızı) hariç sabah 07:00 ile 19:00 arasında yüzde elli kapasite ile açılacak.

Halı saha ve havuz gibi yerler düşük riskli illerde (mavi) sabah 09:00 ile akşam 19:00 arasında faaliyetini sürdürecekler.

Haritadaki mavi ve sarı ile işaretlenmiş illerde hafta sonu yasakları tamamen kaldırıldı. Yine mavi ve sarı ile işaretlenmiş illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan yasaklamalar tamamen kaldırıldı.