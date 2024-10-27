Çıktığı Gibi Büyük Bir Eleştiri Yağmuruna Tutulan Call of Duty: Black Ops 6 İçin İlk Güncelleme Yayınlandı!

Çıktığı ilk günden itibaren adeta eleştiri yağmuruna tutulan Call of Duty: Black Ops 6 oyununa ilk müdahale erken geldi. Geliştirici Activision, oyunun eleştirilen sorunlarını ortayan kaldırmak için oldukça kapsamlı bir güncelleme yayınladı. Detaylar haberde.

Call of Duty: Black Ops 6, İlk Güncelleme İle Beraber Sorunların Birçoğundan Kurtulacak

Yılın en çok merak edilen oyunlarından Call of Duty: Black Ops 6, geçtiğimiz günlerde ilk kez oyunseverlerle buluştu. Ancak, büyük umutlarla beklenen oyun beraberinde pek çok hatayı da beraberinde getirdi. Geliştirici Activision, bu nedenle pek çok kişi tarafından eleştirilen ve inceleme puanları hızla düşen oyunun ilk güncellemesini vakit kaybetmeden yayınladı.

Birçok oyunsevere büyük hayal kırıklığı yaratan oyunun, yeni güncelleme ile birlikte pek çok sorun ve hatadan kurtulacağı bildiriliyor. Zira ilk güncellemenin notlarına baktığımızda oyunda şikayet edilen birçok hatanın düzeltiğini görüyoruz.

Call of Duty: Black Ops 6 ilk güncellemesinin yama notları şu şekilde:

Genel

Yükleme : Artık Yükleme menüsünde en son seçilen ayar doğru şekilde vurgulanıyor.

: Artık Yükleme menüsünde en son seçilen ayar doğru şekilde vurgulanıyor. Operatörler : Bailey'nin animasyon sorunu giderildi.

: Bailey'nin animasyon sorunu giderildi. Ayarlar: ‘Lisanslı Müziği Sustur’ ayarının düzgün çalışması sağlandı.

Çok Oyunculu Haritalar

Babylon, Lowtown, Red Card : Oyuncuların harita dışına çıkmasına neden olan açıklar kapatıldı.

: Oyuncuların harita dışına çıkmasına neden olan açıklar kapatıldı. Red Card : Harita içi kararlılık sorunları düzeltildi.

: Harita içi kararlılık sorunları düzeltildi. Genel: Oyun içi etkileşimlerdeki kararlılık sorunları giderildi.

Modlar

XP ve Silah XP : XP oranları, düşük ödül veren modlarda artırıldı. Bu durum şu modları kapsıyor:

: XP oranları, düşük ödül veren modlarda artırıldı. Bu durum şu modları kapsıyor: Takım Ölüm Maçı

Kontrol

Ara & Yok Et

Silah Yarışı

Tüm modlardaki XP oranları düzenli olarak izlenecek.

Eşleştirme: Maç sırasında bir oyuncunun ayrılması durumunda yedek oyuncu bulma sorunu çözüldü.

Diğer Düzeltmeler

Ateşleme Alanı : Artık seviye sınırlaması olmaksızın Yükleme seçimi yapılabiliyor.

: Artık seviye sınırlaması olmaksızın Yükleme seçimi yapılabiliyor. Özel Maçlar : Takımsız Özel Maçlar artık iptal edilmiyor.

: Takımsız Özel Maçlar artık iptal edilmiyor. Sinematik : Klip izleme sırasında performans iyileştirildi.

: Klip izleme sırasında performans iyileştirildi. Eğitim: Eğitim modunda sunucu kararlılığı artırıldı.

Ekipman ve Puan Serileri

Decoy : Decoy’lardan XP kazanımı kaldırıldı.

: Decoy’lardan XP kazanımı kaldırıldı. Sis bombası : Sis bombası kullanımında yaşanan kararlılık sorunları düzeltildi.

: Sis bombası kullanımında yaşanan kararlılık sorunları düzeltildi. Dreadnought : Devam eden füze sesi sorunu giderildi.

: Devam eden füze sesi sorunu giderildi. Madalyalar: Ace Madalyası'nın yanlış verilmesine neden olan hata düzeltildi.

Zombi Modu

Terminus ve Liberty Falls : Görev sonlandırma ve zombilerin duraksaması gibi sorunlar düzeltildi.

: Görev sonlandırma ve zombilerin duraksaması gibi sorunlar düzeltildi. GobbleGums Wonderbar!: GobbleGum’un uygun silahı vermesi sağlandı.

Oynanış

S.A.M. Antrenmanı : LDBR referansı düzeltildi ve doğmama sorunu giderildi.

: LDBR referansı düzeltildi ve doğmama sorunu giderildi. Kararlılık: Oyun içi çeşitli çökme ve kararlılık sorunları ele alındı.

Görünüşe göre ilk güncelleme, oyunun oynanış deneyimini artırmak amacıyla önemli düzeltmeler içeriyor. Bakalım yeni güncelleme oyuna gelen eleştirileri bir nebze de olsa dindirebilecek mi?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...