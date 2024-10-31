Call of Duty: Black Ops 6'dan Piyasaya Hızlı Giriş: Yeni Oyun İlk Haftadan Rekor Kırdı!

Uzun bir süredir merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 6 geçtiğimiz günlerde oyunseverlerle buluştu. Kısa bir süre önce açıklanan verilere göre, yeni oyun her ne kadar ilk etapta yoğun bir eleştiriye mağruz kalsa da Cod serinin şuana kadar en iyi çıkış yapan oyunu olarak tarihi geçti. Detaylar haberde.

Call of Duty: Black Ops 6 Serinin En İyi Çıkış Yapan Oyunu Oldu

Activision imzalı yeni Call of Duty: Black Ops 6 oyun dünyasının gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen yeni oyunun, ilk günlerde oyuncuların karşılaştığı bir dizi hata nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmasının ardından oldukça iyi bir çıkış yaptığı ortaya çıktı.

Oyunun yapımcılarından Microsoft'un açıklamalarına göre Call of Duty Black Ops 6, ilk hafta sonunda şimdiye kadarki en iyi çıkışa imza atan Call of Duty yapımı oldu. Oyunun PlayStation ve Steam platformlarındaki satışların Modern Warfare III'e göre yüzde 60 daha fazla olduğu belirtiliyor.

Verilere göre serinin satış rekorunu kıran yeni Call of Duty Black Ops 6 ayrıca, Xbox Game Pass'de de rüzgar estirdi. Çıktığı ilk günden Game Pass kütüphanesine ayak basan oyun, yalnızca tek bir günde inanılması güç bir abone artışına neden oldu. Microsoft cephesi, oyuna giriş sayısını henüz açıklamasa da Game Pass’in tek bir günde kazandığı en çok abone sayısı rekorunun da kırıldığını belirtti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni Call of Duty: Black Ops 6'yı deneyimleme şansı buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...