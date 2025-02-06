Call of Duty Serisinin En Son Oyununu Ücretsiz Şekilde Oynayabilirsiniz!

Günümüz oyun şirketi, piyasaya sürdüğü yapımların daha büyük kitlelere ulaşması amacıyla oyunseverlere belirli bir süreliğine de olsa oyunlarını ücretsiz şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. Söz konusu ücretsiz oyun kapmanyalarının sonuncusu ise pek çok kişiyi sevindirebilir. Zira bu kampanya ile birlikte Call of Duty serisinin son yapımı herhangi bir ücret verilmeden oynanabilecek.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen yeni Call of Duty: Black Ops 6, çıkışından kısa bir süre sonra Game Pass kütüphanesine eklenmişti. Bu sayede Game Pass üyeleri de oyunu satın almadan deneyimleme imkanı bulmuştu. Son olarak Activision, kısa süreliğine de olsa herhangi bir üyeliğe sahip olmayan kişilerin de kısa bir süreliğine oyunu oynamasını mümkün kıldı.

Call Of Duty: Black Ops 6, 6 Şubat - 10 Şubat Tarihleri Arasında Ücretsiz Şekilde Oynanabilecek

Yapılan açıklamaya göre, Microsoft bünyesindeki ünlü oyun stüdyosu Activision Blizzard tarafından piyasaya sürülen yeni Call of Duty: Black Ops 6, 6 ila 10 Şubat tarihleri arasında ücretsiz şekilde oynanabilecek. Mevcut kampaya kullanıcıların, oyunla birlikte yeni tanıtılan Warzone Season 2'yi de deneyimlemisini sağlayacak.

Bununla birlikte kapmanyanın yalnızca PC kullanıcılarının değil Xbox ve PlayStation sahiplerinin de yararlanabileceğini belirtelim. Call of Duty: Black Ops 6, an itibariyle Steam'de yaklaşık olarak 2500 TL'lik bir fiyata sahip. Sevilen oyun aynı zamanda Xbox Game Pass kütüphanesinde de mevcut.

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