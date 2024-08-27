Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta Sürümü İçin Sistem Gereksinimleri Belli Oldu:

Activision, Treyarch ve Beenox ekiplerince geliştirilen Call of Duty serisinin en yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6 için yeni bir açıklamada bulundu. Şirket, yeni oyunun Açık Beta sürümü için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıkladı. Detaylar haberde.

Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta Sistem Gereksinimleri

Uzun bir süredir Call of Duty serisinin en yeni oyunu Black Ops 6 için çalışmalar yürüten Activision, kısa bir süre önce oyunun çok oyunculu versiyonu için bir fragman yayınladı. Firma, heyecan veren fragmanın ardından oyunun piyasaya sürülmesine günler kalan Açık Beta sürümünün sistem gereksinimlerini duyurdu.

Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta sürümü, oyuna ön kayıt yaptıranlar ve Game Pass aboneleri için 30 Ağustos-4 Eylül arasında erişime açılacak. Diğer oyunseverler ise 6 Eylül-9 Eylül arasında Açık Beta sürümünü deneyimleyebilecek. İşte yeni oyunun beta versiyonu için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit İşlemci: AMD Ryzen 5 1400, Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1400, Intel Core i5-6600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060, Intel Arc A750

AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060, Intel Arc A750 Video Belleği: 3 GB

3 GB Depolama Alanı: 149 GB (SSD Gerekli)

149 GB (SSD Gerekli) Ağ: Geniş Bant İnternet bağlantısı

Geniş Bant İnternet bağlantısı Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Önerilen ( Yüksek FPS ve Grafikler İçin)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (en son güncelleme)

Windows 10 64 Bit (en son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (en son güncelleme) İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K

AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA GeForce RTX 3060 Video Belleği: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 149 GB (SSD Gerekli)

149 GB (SSD Gerekli) Ağ: Geniş Bant İnternet bağlantısı

Geniş Bant İnternet bağlantısı Ses Kartı: DirectX Uyumlu

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