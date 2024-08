Call of Duty: Black Ops 6'nın Merakla Beklenen Zombi Modundan Fragman Geldi!

Haziran ayında düzenlenen Xbox Showcase 2024 etkinliğinde duyurulan Call of Duty: Black Ops 6 için geri sayım başladı. Oyun, şu an için ön sipariş aşamasında ve 25 Ekim'de Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Ayrıca, yapımın merakla beklenen zombi modundan ilk fragman da yayınlandı.

Call of Duty: Black Ops 6 Zombi Modundan İlk Fragman Geldi

Activision, Call of Duty: Black Ops 6'nın zombi modundan iki buçuk dakikalık sinematik bir fragman yayınladı. Fragmanda eski Requiem üyeleri Grigori Weaver, Mackenzie "Mac" Carver, Elizabeth Gray, Oskar Strauss ve Stoney Maddox'u görüyoruz ve onların hapishaneden kaçma girişimlerine şahit oluyoruz. Tabii, zombi salgınını da unutmamak gerekiyor.

Activision'un zombi moduyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle;

Requiem'in eski üyeleri, Filipin Denizi'ndeki uzak bir karakolda beş yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra cüretkar bir kaçış sergiliyor. Gizemli Filipinli bir kaçakçının ve eski bir düşmanın beklenmedik gelişi onlara yardım ediyor. Ne yazık ki, Terminus Adası'ndan kurtulma çabaları başka bir kaotik boyutsal salgınla örtüşüyor... Black Ops 6 Zombies'e hoş geldiniz.