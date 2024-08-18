Call of Duty Oyunlarında İndirme Boyutu Azaltılacak: Yeni Black Ops 6, Modern Warfare III'ten Daha Az Yer Kaplayacak!

Activision, devasa dosya indirme boyutları ile bilinen oyunlar arasında yer alan ünlü Call of Duty serisi için düğmeye bastı. Şirket, Call of Duty: Black Ops 6 gibi yeni oyunların indirme boyutunu azaltmak ve arayüzde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı yeni değişikliklere gidileceğini açıkladı. Detaylar haberde.

Yeni Call of Duty Oyunlarında Warzone İndirme Zorunluluğu Kaldırılıyor

Activision tarafından yapılan açıklamaya göre, büyük dosya boyutları nedeniyle oyuncuların depolama alanlarını zorlayan Call of Duty serisinin indirme boyutlarını azaltmak amacıyla bazı yeni değişiklikler yaşanacak. Buna göre, artık seri ile birlikte geliştirilen Warzone, oyun kurulumundan ayrı tutulacak. Kullanıcılar, bundan böyle bir Call of Duty oyununu indirdiğinde Warzone’u da indirmek zorunda kalmayacak.

Dev şirket, Warzone'u isteğe bağlı bir seçenek olarak sunmasının yanı sıra gelecek haftalardan itibaren Call of Duty oyunları için doku akışı teknolojisini kullanmaya başlayacak. Yeni teknoloji sayesinde oyuncular, 5. Sezon Reloaded ile birlikte optimize edilmiş veya minimal akış tercihleri arasında seçim yapabilecek.

Activision, CoD serisi için duyurduğu planlarını ilk olarak yakında piyasaya sürülmesini beklediğimiz Black Ops 6 oyununda uygulayacak. İddialara göre, şirketin yeni düzenlemeleriyle birlikte 25 Ekim'de çıkış yapacak oyun, Modern Warfare III'den daha az yer kaplayacak. Öyle ki, yaklaşan oyunun yalnızca 6GB'lık indirme boyutuna sahip olacağı söyleniyor.

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