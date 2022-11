Call of Duty: Modern Warfare 2 Satış Rekoru Kırdı!

Call of Duty: Modern Warfare 2, satış rekoru kırarak büyük bir başarının altına imza attı. Yoğun ilgiyle karşı karşıya kalan FPS oyunu, Activision'ın yalnızca 10 günde oldukça yüksek miktarda kazanç elde etmesini sağladı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty: Modern Warfare 2, 28 Ekim 2022 tarihinde piyasaya sürüldü. Etkileyici grafikleri ile dikkat çeken video oyunu, kısa süre içerisinde dünya çapında oldukça popüler hâle geldi.

Activision, CoD: Modern Warfare II'nin satışları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirket, Call of Duty: Modern Warfare 2'nin ilk 10 günde tüm dünyada 1 milyar dolar tutarında bir satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylelikle popüler yapım, Call of Duty serisi için yeni bir rekora imza atmış oldu.

Bir önceki rekorun sahibi Call of Duty: Black Ops 2'ye aitti. Call of Duty: Black Ops 2, 2012 yılında 15 günde 1 milyar dolar kazanç elde etmişti. CoD serisinin yeni oyunu ise bu kazanca sadece on gün içerisinde ulaştı.

Modern Warfare 2, bu süre zarfında PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında 200 milyondan fazla saat oynandı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Önerilen Ekran Kartı Sürücüleri: NVIDIA: 516.79 veya AMD: 21.9.1

CoD: Modern Warfare II isimli video oyununun elde ettiği başarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Call of Duty benzeri oyunlar listemize de göz atabilirsiniz.