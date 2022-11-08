Netflix Gears of War Filmi Çekecek!

The Witcher, Arcane ve Cyberpunk 2077: Edgerunners gibi aslen oyunlardan uyarlanan yapımlarla adından söz ettirmeyi başaran Netflix, yeni bir projeyle oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre ünlü TPS oyun serisi Gears of War'un filmi yapılacak. Aynı zamanda film ile birlikte animasyon dizi de yayınlanacak.

Oyun Filmleri Furyası Geri Mi Dönüyor?

Gears of War was released 16 years ago today and to mark the occasion, Netflix has partnered with The Coalition to adapt the @GearsofWar video game saga into a live action feature film, followed by an adult animated series — with the potential for more stories to follow! pic.twitter.com/3zInFSnUu4 — Netflix (@netflix) November 7, 2022

Gears of War için düşünülen projeler henüz yapım aşamasına geçmese de Netflix, proje duyurusunu yaptı. Firma, yakın zamanda çıkacak olan devam oyunuyla birlikte ilgiyi daha da perçinlemek istiyor olabilir.

Sinema sektörünün önde gelen isimleri, 2000'li yılların başında oyun dünyasına karşı ilginin artış gösterdiğini fark edince arka arkaya oyun filmleri çekmeye başlamıştı. Fakat yeterli kaliteyi taşımaması ve oyunların dünyasını yansıtmaması sebebiyle birçok oyunsever filmleri beğenmemişti.

Son yıllarda Netflix'in oyun dünyasına karşı daha fazla ilgi göstermesi, yeniden benzer bir akımın doğmasına sebep olabilir. Ancak bu sefer hayranlar tarafından çok daha sevilen ve kaliteli yapımlar görüyoruz.