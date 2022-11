Netflix Gears of War Filmi Çekecek!

The Witcher, Arcane ve Cyberpunk 2077: Edgerunners gibi aslen oyunlardan uyarlanan yapımlarla adından söz ettirmeyi başaran Netflix, yeni bir projeyle oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre ünlü TPS oyun serisi Gears of War'un filmi yapılacak. Aynı zamanda film ile birlikte animasyon dizi de yayınlanacak.

Gears of War was released 16 years ago today and to mark the occasion, Netflix has partnered with The Coalition to adapt the @GearsofWar video game saga into a live action feature film, followed by an adult animated series — with the potential for more stories to follow! pic.twitter.com/3zInFSnUu4