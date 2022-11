Call of Duty benzeri oyunlar neler? Bu yazıda yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirmeyi başaran Call of Duty isimli video oyunu serisini seven oyuncuların oynamak isteyebileceği yapımları sıraladık.

İlk Call of Duty (CoD) oyunu 2003 yılında piyasaya sürüldü. Geliştirici ekip, İkinci Dünya Savaşı temasına sahip olan oyunun büyük beğeni toplaması üzerine 2005 yılında Call of Duty 2'yi piyasaya sürdü ve böylelikle CoD, bir seri hâline geldi.

En iyi savaş oyunları arasında yer alan CoD serisini oynayan pek çok oyuncu, popüler seriye benzeyen oyun oynamak istiyor. Bu yazıda Call of Duty tarzı oyunlar listesi hazırladık. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor.

Call of Duty Benzeri Oyunlar Listesi

PUBG

Squad

Arma 3

Warface

Titanfall 2

Black Mesa

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Halo Infinite

Metro Exodus

Rainbow Six Siege

Insurgency: Sandstorm

Sniper: Ghost Warrior 2

Modern Combat 5: Blackout

Wolfenstein: The New Order

Counter-Strike: Global Offensive

Medal of Honor: Above and Beyond

Yukarıda Call of Duty gibi oyunlar listesi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PUBG

İlk olarak 2017 yılının aralık ayında piyasaya sürülen PUBG, kısa sürede tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Battle royale türünün en başarılı örneği olan yapımda hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz. Elbette bu pek de kolay olmuyor.

PUBG'nin milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenilmesi üzerine battle royale oyunlarının sayısında da bir artış yaşandı. Eğer PUBG gibi başarılı video oyunlarının neler olduğunu merak ediyorsanız PUBG benzeri oyunlar listemize göz atabilirsiniz.

Squad

FPS türündeki Squad, çevrim içi tabanlı bir savaş oyunudur. Offworld Industries tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 2020 yılının eylül ayında satışa sunuldu. Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan Squad, gerçekçi yapısıyla dikkat çekiyor. Oyunda araç kullanma imkânına da sahipsiniz.

Arma 3

Simülasyon türündeki Arma 3, 2013 yılının eylül ayında çıktı. Gerçekçi bir savaş deneyimi sunan yapım oynanış sistemi, grafik ve ses efekti konularında oldukça başarılı durumda. Bohemia Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda çeşitli modlar da mevcut.

Warface

Call of Duty benzeri oyunlar arasında yer alan Warface, sahip olduğu grafikler ile dikkat çekiyor. Uzun yıllar önce oynaması ücretsiz olarak sunulan oyunda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. Dört farklı sınıfın yer aldığı yapımda PvP ve PvE modları mevcut. Warface ayrıca özelleştirme desteğine de sahip.

Titanfall 2

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Titanfall 2, 2016 yılında piyasaya sürüldü. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Titanfall 2, oynanış mekaniği ile ön plana çıkıyor. Hızlı oyun yapısına sahip olan yapımda Titan'ların mücadelesine tanık oluyoruz.

Black Mesa

En iyi eski PC oyunları arasında bulunan Half-Life'ın yeniden yapılmış sürümü Black Mesa'nın tam sürümü 6 Mart 2020 tarihinde çıktı. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen FPS türündeki oyun, Half-Life'tan daha kaliteli grafiklere sahip. Oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Battlefield 1

Call of Duty tarzı oyunlar arasında yer alan Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. DICE tarafından geliştirilen oyunda hikâye modunun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Bu sayede oyunda çok daha uzun süre vakit geçirebilmeniz mümkün.

Battlefield 4

Electronic Arts tarafından yayımlanan Battlefield 4, modern savaş oyunudur. Dolayısıyla Battlefield 1'deki eski silahlardan hoşlanmıyorsanız BF 4'ü tercih edebilirsiniz. Call of Duty benzeri oyunlar listesinde bulunan oyunda araç kullanma imkânına da sahipsiniz. BF 4'te hikâye modunun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut.

Battlefield 5

Call of Duty alternatifi oyunlar arasında yer alan bir diğer yapım ise Battlefield 5'tir. Kaliteli grafiklere sahip olan oyun, 2. Dünya Savaşı'nı konu alıyor. DICE tarafından geliştirilen yapımda tıpkı listedeki diğer Battlefield oyunlarındaki gibi tek oyunculu ve çok oyunculu modlar yer alıyor.

Halo Infinite

343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanan Halo Infinite, 2021 yılının kasım ayında çıktı. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen oyunun çevrim içi modu ücretsiz olarak oynanabiliyor. Başarılı yapımın Campaign modunu oynayabilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Metro Exodus

Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği Metro Exodus, 4A Games tarafından geliştirildi. 2036 yılında geçen oyun, nükleer savaşın ardından Moskova metrosunda yaşamını sürdürmeye çalışan isnanları konu alıyor. 2019 yılının şubat ayında satışa sunulan yapımda mutant yaratıklara karşı mücadele ediyorsunuz.

Rainbow Six Siege

Piyasaya sürüldükten yıllar sonra dünya genelinde büyük bir popülerlik elde eden Tom Clancy's Rainbow Six Siege adlı oyunda iki farklı takımın mücadelesine tanık oluyoruz. Popüler yapımda çok sayıda operatör bulunuyor ve her operatör çeşitli silahlara ve yeteneklere sahip.

Insurgency: Sandstorm

Call of Duty benzeri oyunlar arasında bulunan Insurgency: Sandstorm, gerçekçi yapısıyla dikkat çekiyor. New World Interactive tarafından geliştirilen taktiksel FPS oyunu, 2018 yılında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Focus Entertainment'ın üstlendiği yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Sniper: Ghost Warrior 2

City Interactive tarafından geliştirilen ve CI Games tarafından yayımlanan Sniper: Ghost Warrior 2, en iyi sniper oyunları arasında yer alıyor. 2013 yılının mart ayında satışa sunulan oyunda keskin nişancı tüfeğiniz ile beraber görevleri başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekiyor.

Modern Combat 5: Blackout

Oyun sektörünün en önemli şirektlerinden biri olan Gameloft'un geliştirdiği ve yayımladığı Modern Combat 5: Blackout, Call of Duty gibi oyunlar listesinde bulunuyor. Mobil cihazların yanı sıra PC üzerinden de oynanabilen oyunda çok sayıda silah seçeneği ve çeşitli modlar yer alıyor.

Wolfenstein: The New Order

Yayıncılığını Bethesda Softworks isimli şirketin üstlendiği Wolfenstein: The New Order müzik, oynanış sistemi, hikâye ve atmosfer gibi konularda oldukça başarılı durumda. 2014 yılında piyasaya sürülen oyun, MachineGames tarafından geliştirildi.

Counter-Strike: Global Offensive

İlk olarak ücretli olarak piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz hâle geldi. Valve'in en popüler oyunlarından bir tanesi olan CS: GO'da iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz. Oyunda çeşitli karakterler ve haritalar yer alıyor.

Medal of Honor: Above and Beyond

Call of Duty gibi oyunlar arasında bulunan Medal of Honor: Above and Beyond, 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen VR yani sanal gerçeklik oyununu yayıncılığını Electronic Arts üstlendi.

Medal of Honor: Above and Beyond isimli yapımı oynayabilmek için belirli bir ücret karşılığında satın almanız gerekiyor. Ayrıca bir sanal gerçeklik oyunu olduğundan ötürü VR başlığına da ihtiyaç duyuluyor.

Bu yazıda Call of Duty benzeri oyunlar listesi hazırladık. Eğer FPS türündeki oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız en iyi ücretsiz FPS oyunları listemize göz atmayı unutmayın.