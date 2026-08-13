Yüzlerce TL Değerindeki Macera Oyunu Bedava Oldu! Geç Olmadan Alın

Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunu olarak Caravan SandWitch'i tüm kullanıcılarının erişime açtı. Sizi uzun ve huzur dolu bir yolculuğa çıkaran oyun, sadece kısa bir süre boyunca bedava kalacak. Bir kez kütüphanesine ekleyenler ise fırsat sona erse dahi ona sahip olmaya devam edecek.

Caravan SandWitch Ne Zamana Kadar Ücretsiz?

Caravan SandWitch, 20 Ağustos 2026 saat 18.00'e kadar bedava olarak sunuluyor. Belirtilen tarihten sonra oyun yeniden ücretli olacak fakat fırsat devam ederken oyunu alırsanız son tarih sizi pek ilgilendirmiyor. O tarihten sonra da oyunu dilediğiniz an oynamaya devam edebilirsiniz.

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Bu arada oyunun Epic Games mağazasındaki güncel fiyatı 410 TL. Aynı oyun Steam'de ise 10.99 dolara satılıyor. Yani güncel kurla 525 TL. Eğer yakın zamanda oyunlara çok fazla harcama yaptıysanız ya da genel olarak oyun için para harcamayı seven biri değilseniz fırsat devam ederken değerlendirebilirsiniz.

Caravan SandWitch Nasıl Bir Oyun?

Caravan SandWitch, macera oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda kayıp kız kardeşinizi ararken çeşitli insanlara da yardım ediyorsunuz. Birçok oyundan farklı olarak sizi büyük ölçüde özgür bırakıyor. Elbette ki görevler var ama bunları yapmak için sürekli sizi acele ettirmeye çalışan bir sistem yok.

Oyuncuları etkileyen kısım, oynanıştan ziyade atmosferi. Bir aracınız var ve onunla dilediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Oyunun size sunduğu dünyayı serbest şekilde keşfedebiliyorsunuz. Daha sonra insanlarla konuşabiliyor, onların size verdiği görevleri yerine getirerek yardımcı olabiliyorsunuz. Genel olarak aksiyon seviyesi epey düşük olsa da epey keyifli bir macera sizi bekliyor.

Caravan SandWitch Türkçe Dil Desteğine Sahip mi?

Caravan SandWitch'te Türkçe dil desteği yok. Oyun sadece 7 dili destekliyor. Bunlar da İngilizce, Fransızca, Almanca, Kastilya İspanyolcası, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Brezilya Portekizcesinden oluşuyor. Oyunun önemli bir kısmı diyaloglardan oluştuğu için bu dillerden birini bilmek şart. Eğer bu dillere hâkim değilseniz Türkçe yama kullanabilirsiniz.

Caravan SandWitch'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

5 GB kullanılabilir alan İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i3-8100

AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i3-8100 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570 DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Caravan SandWitch'i oynamış birisi olarak bu oyunun en sevdiğim yönlerinden birinin hiç acele ettirmemesi olduğunu söyleyebilirim. Ne zamana karşı yarış ne de sizi sürekli alt etmeye çalışan düşmanlar var. Atmosferi zaten başlı başına oynama sebebi. Eğer siz de benim gibi bu tür yapımları seviyorsanız mutlaka kütüphanenize eklemenizi öneririm.