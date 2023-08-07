Call of Duty: Modern Warfare 3’ün Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Call of Duty serisinin devamının gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusuydu. Hatta geçtiğimiz günlerde ortaya bazı iddialar atıldı ve şirketin yeni bir oyun çıkarmak yerine Modern Warfare 3'ü çıkaracağı söylendi.

Bu iddilar bugün doğrulandı ve Call of Duty: Modern Warfare 3'ün tanıtım videosu yayınlandı. 2022’de çıkan Modern Warfare 2'nin devamı olacak oyun 10 Kasım'da piyasaya çıkacak.

Tanıtım Fragmanında Neler Var?

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: Modern Warfare 3'ün yayınlanan fragmanında, logosu ve çıkış tarihi görülüyor. Fragman sayesinde bir süredir hakkında birçok sızıntı yapılan oyunun çıkış tarihi resmi olarak açıklanmış oldu.

10 Kasım 2023'te piyasaya sürülecek oyun, Call of Duty serisinin 8'inci oyunu. Fragmanda oyunla ilgili başka herhangi bir bilgi olmasa da diğer ayrıntıların 17 Ağustos'ta düzenlenecek olan Warzone etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

Hangi platformlardan çıkış yapacağı henüz bilinmese de oyunun Playstation 5, PC ve Xbox gibi platformlardan piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Bu oyunun Modern Warfare 2 kadar konuşulup konuşulmayacağı da büyük bir merak konusu. Çünkü hatırlarsanız Modern Warfare 2'nin hikâyesi o kadar etkileyiciydi ki Rusya bazı sahneleri gerekçe göstererek oyunu yasaklamıştı.

İlk oyunu 2003 yılında karşımıza çıkan Call of Duty serisi, savaş sahneleri ve hikâyesiyle oyun dünyasının en sevilen video oyunlarından bir tanesi. Yeni tanıtımın ardından büyük bir heyecan yaşayan oyunseverler, 10 Kasım'a doğru geri sayım yapmaya başladı.

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