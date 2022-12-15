Call of Duty: Modern Warfare II Ücretsiz Oldu!

Şimdiye kadar ücretsiz olarak yalnızca Warzone 2.0'a erişebilen Call of Duty severler, Modern Warfare II ücretsiz erişim döneminin oyuna 1. sezonun gelişi şerefiyle başlaması sonrası oyunun klasik çok oyunculu modlarını bir süreliğine deneme şansına sahip olacaklar.

14 Aralık'ta oyunun 1. sezonunun başlatılmasının ardından çok oyunculu ücretsiz erişim dönemi, herkesi 15 Aralık - 19 Aralık tarihleri arasında çok Oyunculu deneyiminin sınırlı bir bölümünü denemeye davet ediyor. Farm 18, El Asilo ve Season 01 Reloaded: Shipment'ın sunduğu en son haritaları deneyimleyebileceksiniz.

Bu ücretsiz erişim döneminde sunulan oynanabilir dört oyun modu ile Call of Duty: Modern Warfare II’yi alıp almama konusunda ikilemde kalan oyuncular oyuna bir şans verebilcek.

Eğer daha önce Warzone 2.0 indirdiyseniz, Call of Duty: Modern Warfare II'nin ücretsiz erişimi için ekstra dosya indirmesi daha yapmanız gerekecek.

Call of Duty: Modern Warfare II Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows® 10 64 Bit (En güncel sürüm)

Windows® 10 64 Bit (En güncel sürüm) İşlemci: Intel® Core™ i3-6100 / Core™ i5-2500K veya AMD Ryzen™ 3 1200

Intel® Core™ i3-6100 / Core™ i5-2500K veya AMD Ryzen™ 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 12.0 uyumlu sistemlerde NVIDIA® GeForce® GTX 960 veya AMD Radeon™ RX 470

DirectX 12.0 uyumlu sistemlerde NVIDIA® GeForce® GTX 960 veya AMD Radeon™ RX 470 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

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