Efsane Call of Duty Oyunları Game Pass'e Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Yazılım devi Microsoft'un oyun dünyasının en önemli şirketlerinden biri olan Activision Blizzard'ı satın almasının ardından Game Pass tarafında önemli gelişme yaşanmıştı. 2024 yılında satışa sunulan Call of Duty: Black Ops 6 ve 2023 yapımı Call of Duty: Modern Warfare III abonelik sisteminin kütüphanesine eklenmişti.

Ortaya atılan bir iddiaya göre Game Pass'teki Call of Duty oyunlarının sayısında artış yaşanacak. Kütüphaneye serinin efsane iki oyunu eklenmeye hazırlanıyor.

Hangi Call of Duty Oyunları Game Pass'e Eklenecek?

Xboxera'da yer alan habere göre 2009 yapımı Call of Duty Modern Warfare 2 mart veya nisan ayında kütüphaneye eklenecek. Call of Duty World at War ise mayıs ayında Game Pass'e dahil edilecek. Böylece Game Pass abonelerinin bu iki oyunu oynamak için ekstra bir ücret ödemesi gerekmeyecek.

Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), serinin en sevilen oyunlarından biridir. 86 Metacritic puanına sahip oyunda Soap lakabıyla tanınan John Mactavish, John Price, Foley, Vladimir Makarov ve daha pek çok karakter yer alıyor.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) motoru ile geliştirilen Call of Duty: World at War İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. 83 Metacritic puanına sahip oyun müzikleri, oynanışı, silah çeşitliliği, hikâyesi ve atmosferiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.