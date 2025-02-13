Eski GTA Yapımcısından GTA 6'ya Rakip: MindsEye'ın Videosu Yayınlandı

13 Şubat 2025 Türkiye saati ile 01.00'de State of Play etkinliği düzenlendi. Sony tarafından düzenlenen etkinlikte çeşitli oyun duyuruları yapıldı ve videolar paylaşıldı. Etkinlikte eski GTA yapımcısı Leslie Benzies'in yeni oyunu MindsEye da gösterildi.

MindsEye'ın Oynanış Videosu Paylaşıldı

PlayStation'ın resmî kanalı üzerinden MindsEye isimli oyunun oynanış videosu yayınlandı. 1 dakika 7 saniye uzunluğundaki video aksiyon dolu sahnelere ev sahipliği yapıyor. Kurgusal yakın gelecekte geçen MindsEye hikâye odaklı bir oyun olacak.

Yüksek aksiyon düzeyi ile dikkatleri üzerinde toplayan oyunda silahlı çatışmaların yanı sıra çeşitli araçlarla yolculuk da yapabileceğiz. TPS kamera açısına sahip oyunda gizemli sinir implantına sahip Jacob Diaz isimli eski askeri kontrol edeceğiz.

Geçmişin sırlarını keşfetmeye çalışacağımız oyunda gizlilik odaklı görevler de yer alacak. Bu görevlerde drone'dan da yararlanabileceğiz.

Projesinin arkasında Rockstar Games'ten ayrıldıktan sonra Build a Rocket Boy isimli şirket kuran Leslie Benzies bulunuyor. Oyunun yayıncılığını ise Hitman serisi ile büyük bir başarının altına imza atan IO Interactive Partners A/S üstleniyor.

MindsEye Çıkış Tarihi

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan MindsEye oyunu 2025 yılının yaz mevsiminde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürülecek.