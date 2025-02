Call of Duty Oyunlarında Dev İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

Steam Call of Duty oyunlarını oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Popüler dijital mağazada kampanya kapsamında Call of Duty: Modern Warfare III (2023), Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: Vanguard ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 24 Şubat'ta sona erecek.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare (2023) yüzde 67 oranında indirime girdi. Hikâyesi ve atmosferiyle öne çıkan oyunun fiyatı 59,99 dolardan (2.165 TL) 19,79 dolara (714 TL) düştü.

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen Call of Duty: Vanguard yüzde 60 oranında indirime girdi. 2023 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 59,99 dolardan 23,99 dolara (866 TL) düştü. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor.

Yüzde 67 oranında indirime giren Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition'ın fiyatı 59,99 dolardan 19,79 dolara düştü. Call of Duty: Black Ops Cold War da yüzde 67 oranında indirim ile birlikte 19,79 dolara satılıyor.

İndirime Giren Call of Duty Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Call of Duty: Modern Warfare (2023) 59,99 dolar 19,79 dolar %67 Call of Duty: Vanguard 59,99 dolar 23,99 dolar %60 Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition 59,99 dolar 19,79 dolar %67 Call of Duty - Black Ops II 59,99 dolar 19,79 dolar %67 Call of Duty: Modern Warfare III (2023) 69,99 dolar 34,99 dolar %50 Call of Duty: Modern Warfare II 69,99 dolar 34,99 dolar %50 Call of Duty: Black Ops Cold War 59,99 dolar 19,79 dolar %67 Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) 19,99 dolar 9,99 dolar %50 Call of Duty: WWII 59,99 dolar 19,79 dolar %67 Call of Duty: Advanced Warfare - Gold Edition 59,99 dolar 19,79 dolar %67 Call of Duty: Ghosts - Gold Edition 59,99 dolar 19,79 dolar %67 Call of Duty: World at War 19,99 dolar 14,99 dolar %25 Call of Duty 2 19,99 dolar 14,99 dolar %25 Call of Duty (2003) 19,99 dolar 9,99 dolar %50

Call of Duty serisinde en sevdiğiniz oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.