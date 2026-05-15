8000 mAh Bataryalı Ucuz Android Telefon Yolda! 8 GB RAM'e Sahip

TECNO, Pova 8 5G isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Ucuz Android telefon, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

TECNO Pova 8 5G'nin SDPPI Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı HiOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen TECNO Pova 8 5G, LK6 model numarası ile birlikte SDPPI sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. SDPPI sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

TECNO Pova 8 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

TECNO Pova 8 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pova 7 5G'de 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

TECNO Pova 8 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pova 8 5G'de MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 6 nm bir işlemci, 12 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor.

Dimensity 7100 işlemcisinin Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de yer aldığını belirtelim. Pova 7 5G'de ise MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300 Ultimate bulunuyor. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

TECNO Pova 8 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Pova 8 5G ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Pova 7 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

TECNO Pova 8 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Pova 8 5G'nin'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve rnek seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pova 7 5G, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Pova 8 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pova 8 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. TECNO Pova 8 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

TECNO Pova 8 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 8 5G için 156 dolar (7 bin 105 TL) başlangıç fiyat etiketi beilrlenmişti. Pova 8 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 165 dolar (7.515 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

TECNO Pova 8 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sağlaması. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradkai fark belirgin şekilde hissediliyor.