GTA 6 CEO'sundan Şiddet Eleştirilerine Yanıt: Oyunumuza Laf Edeceğinize Dizilere Bakın

GTA serisi, her yeni oyunuyla devasa açık dünyası ve sıra dışı hikayesiyle adından söz ettirdi. GTA 5, üç farklı karakterin (Franklin, Michael ve Trevor) hayatlarına odaklanarak büyük başarı elde etmiş ve seriye olan ilgiyi katlamıştı.

Şimdi, GTA 6'nın geliştirilme aşamasında olması, sadece görsel ve teknik yeniliklerle değil, aynı zamanda oyunun gerçekçiliğinin getirebileceği olası sosyal etkiler konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick de GTA 6'nın gerçek hayatta şiddete yol açacağına dair endişelere cevap verdi.

"Dizilere Niye Laf Etmiyorsunuz?"

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Zelnick, bu eleştirilerin yersiz olduğunu savunarak şöyle dedi:

Eğlence sektöründeki ürünler, insanların davranışlarını doğrudan etkilemez. Şu ana kadar test ettiğimiz tüm veriler eğlencenin doğrudan davranışı şekillendirmediğini gösteriyor.

CEO, oyunların içerdiği şiddetin, sinema ve televizyon gibi diğer medya türlerinde de bulunmasına rağmen, bunların aynı şekilde eleştirilmediğinin altını çiziyor.

Video oyunlarının şiddetle ilişkilendirilmesi tartışması, Mortal Kombat ve Night Trap gibi oyunların piyasaya çıkmasıyla birlikte gündeme gelmişti. O zamanlarda ortaya çıkan kaygılar bugünün teknolojik ve kültürel şartlarında abartılı söylemler olarak değerlendirilmişti.

Bilimsel Verilere Dayanmıyor

Zelnick, yaptığı açıklamalarda içinin tamamen rahat olduğunu ve ilgili iddiaların bilimsel verilere dayanmadığını savunarak, "Endişe etmiyorum," açıklamasında bulundu. Şimdilik GTA 6'nın gerçek hayatta şiddet olaylarını tetikleyeceğine dair kayda değer bir kanıt bulunmuyor.

Geliştiricilerin her yeni projede yenilik yapma çabaları sürüyor. Video oyunlarının bireyler üzerinde yaratacağı etki konusunda kesin bir sonuca varmak için daha kapsamlı araştırmalar yapılması şart.

Siz Strauss Zelnick'in savunmasına katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.