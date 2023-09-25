Call of Duty Oyunları Xbox Game Pass'e Geliyor mu: İşte Yeni Paylaşım!

Bildiğiniz üzere oyuncular uzun zamandır Microsoft ile Activision arasındaki 69 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının resmileşmesini bekliyor. Oyun dünyasının en büyük anlaşmalarından biri olacak bu süreçte gözler verilecek nihai kararda.

Herkes sürecin sonlanmasını beklerken X üzerinden bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre Activision’ın Call of Duty serisini Xbox Game Pass servisine getirmek için çalıştığı iddia edildi.

Anlaşmanın 18 Ekim'de Sağlanması Bekleniyor!

Anlaşılan o ki Microsoft ile Activision arasındaki 69 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının sonuna geliyoruz. Call of Duty ve diğer Activision oyunlarının Microsoft'un tekeline geçmesini istemeyen bazı şirketlerin itirazı üzerine, rekabet kurumları inceleme yapıyor.

Microsoft bu konuda Sony ile Call of Duty’nin en az 10 yıl daha PlayStation’a çıkmasını sağlayarak orta yolu bulmaya çalışıyor. İdidiaya göre tüm engellere rağmen ikili arasında anlaşmanın 18 Ekim'de sağlanması bekleniyor.

"🚨BREAKING #GAMEPASS NEWS🚨



Stop scrolling! 🎮



Looks like Activision is gearing up for something BIG!



In fact, it *LOOKS* like all Call of Duty games are coming to #GamePass



Try buying Call of Duty: Black Ops II, and you'll see this message:



🎁 "Receive this item for… — Game Pass Tracker on 𝕏 (@gamepasstracker) September 24, 2023

Sürecin sonuna yaklaşmışken X üzerinden paylaşılan bir gönderide tüm Call of Duty oyunlarının yakında Xbox Game Pass'e geleceği iddia edildi. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre bir oyuncu, Call of Duty: Black Ops II’yi satın almak isterken Microsoft Store üzerinde oyunla ilgili bir açıklama gördü.

Microsoft Store'da oyun için “Bu öğeyi oyun aboneliğinizle ÜCRETSİZ olarak alın! (Game Pass) Ödeme yapın ve sonsuza kadar sizin olsun!” yazıyordu. Brezilyalı oyuncu bu duruma şaşırdı ve Activision’ın Call of Duty serisini Xbox Game Pass 'e getirmekle uğraştığını iddia etti.

Ancak uzmanlar Microsoft Store üzerinde görüntülenen o açıklamanın bölgesel olabileceğini söylüyor. Yani şimdilik Call of Duty oyunlarının Xbox Game Pass'e geleceği kesin değil. Ancak bu gelişmeler çok yakında haberin doğrulanacağına işaret ediyor olabilir.

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