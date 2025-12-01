Call of Duty'ye Şimdi de Street Fighter Karakterleri Geliyor

Call of Duty serisi, aynı Fortnite gibi iş birlikleriyle de gündeme geliyor. Bu kapsamda sayısız önemli oyun karakteri, futbolcular, şarkıcılar ve hatta Terminator T-800, Ninja Kaplumbağalar ve Godzilla ile Kong dahi oyuncular ile farklı bir evrende bir araya gelmişti. Bu listenin sıradaki adımı ise mobil versiyonu için Street Fighter olacak. Bu ay içerisinde başlayacak iş birliği ile serinin önemli karakterleri, yeni operatörler olarak savaş alanına dahil olacaklar.

Street Fighter 6 Karakterleri Call of Duty: Mobile'a Geliyorlar

Resmi duyuruya göre Call of Duty Mobile ile Street Fighter iş birliği, 11 Aralık 2025 Perşembe günü başlayacak. Öncekilerde olduğu gibi markanın ünlü karakterleri Akuma, Cammy, Chun-Li ve Ryu, operatörler olarak kadroya katılacaklar. Bu elbette karakterler ile sınırlı kalmayacak olup, ünlü dövüş serisinin evreninden izler taşıyan yeni silahlar ve katılımda bulunanlara özel daha fazla ödül de sunulacak.

Verilen bilgilere bakılırsa, ilk günden Hero's Collection Operator Series Armory açılacak ve yukarıda adı geçen Street Fighter 6 karakterleri oyundaki yerlerini alacaklar. 13 Aralık 2025 Cumartesi günü ise bu defa Champion's Collection Weapon Series Armory açılacak ve eşsiz silah kaplamaları ile iş birliği genişlemeye gidecek.

Geçmişteki iş birlikleri göz önünde bulundurulacak olsa dahi böylesi bir gelişme sürpriz oldu ve oyuncular, sektörün sevilen karakterleri ile farklı bir evrende yeniden bir araya gelecekler. Aynı konsol ve PC platformlarında olduğu gibi mobil versiyonu da içerik anlamında sürekli genişliyor. Bu bağlamda da yeni içeriklere ek olarak çeşitli iş birlikleriyle de karşılaşıyoruz. Gundam, NieR, Rambo ve hatta Lionel Messi dahil futbol yıldızları da savaşa dahil olmuşlardı. Bakalım gelecekte ne gibi iş birlikleri göreceğiz?