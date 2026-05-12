Yeni James Bond Oyunundan PS5 Kullanıcılarına Müjde!

Oyuncuların heyecanla beklediği 007 First Light için geri sayım resmen başladı. Hitman serisinden tanıdığımız IO Interactive tarafından bu ayın sonlarına doğru piyasaya sürülecek oyun bizlere sürükleyici bir James Bond hikayesi sunacak gibi görünüyor. Son olarak oyunun PS5’te kaç FPS’de çalışacağı da açıklandı. İşte ayrıntılar!

007 First Light, PlayStation 5'te Kaç FPS'de Çalışacak?

IO Interactive kısa süre önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 007 First Light’ın PS5’te 60 FPS ile çalışacağını doğruladı. Bunu biraz daha açarsak standart PS5’te performans ve kalite modu olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Performans modu kare hızını ön plana çıkarırken, kalite moduysa görsel detaylara odaklanacak diyebiliriz. Kısacası oyunu performans modunda 60 FPS ve kalite modunda ise 30 FPS hızlarında oynayabileceksiniz.

Oyun PS5 Pro’da da 60 FPS hızlarında çalışacak. Ancak şu an için standart PS5’te olduğu gibi iki farklı grafik modunun olup olmayacağına dair bir açıklama mevcut değil. Büyük ihtimalle konsolda buna ihtiyaç duymadan oyunu yüksek kaliteyle ve akıcı şekilde 60 FPS seviyesinde deneyimleyebileceksiniz.

Geliştirici ayrıca paylaşımında oyunun PS5 Pro ile kaydedilmiş oynanış videosuna da yer verdi. Videoyu incelediğimizde oyunun bahsedildiği gibi 60 FPS’de çalıştığı görüyoruz. Bu doğrultuda yoğun çatışma sahnelerinde bile herhangi bir performans düşüşü yaşanmadığını söyleyebiliriz.

007 First Light Nasıl Bir Oyun?

007 First Light casusluk temalı bir aksiyon-macera oyunu diyebiliriz. Oyunda James Bond’un gençlik dönemini kontrol ediyoruz ve karakterin gelişim sürecine yakından tanıklık ediyoruz. Bununla birlikte Hitman serisinden aşina olduğumuz gizlilik odaklı mekaniklere de sahip. Aynı zamanda sinematik aksiyon sahneleri ve keşif unsurlarıyla Uncharted serisini andıran bir oynanış deneyimi de sunuyor.

007 First Light Ne Zaman Çıkış Yapacak?

007 First Light’ın başlangıçta 27 Mart’ta çıkması planlanıyordu. Ancak geliştirici stüdyo oyunun istenen kalite seviyesine ulaşması için çıkışını iki ay erteledi. Buna göre 007 First Light, 27 Mayıs’ta PC, PS5 ve Xbox Series S/X platformlarında çıkış yapacak. Nintendo Switch 2 sürümü ise yaz aylarının ilerleyen dönemlerine ertelendi.

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse 2026’da GTA 6 ile birlikte en çok beklediğim oyun 007 First Light. Zira şu ana dek izlediğim oynanış görüntüleri beni gerçekten etkiledi. Gerek gizlilik mekanikleri gerekse Uncharted serisinden tanıdığımız sinematik çatışma sahneleriyle saatlerimi harcayacağım sürükleyici bir oyun olacak diye düşünüyorum.