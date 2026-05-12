vivo 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 6500 mAh Bataryası Var

Bütçe dostu telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. vivo, Y60'ı tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

vivo Y60'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 15W

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Boyut: 167,40 x 77,10 x 8,39 mm

Ağırlık: 209 gram

vivo Y60'ın Ekran Özellikleri Neler?

vivo'nun yeni telefonu, 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y31'de 6,68 inç ekran boyutu, 720 x 1608 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 1000 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

vivo Y60'ın İşlemcisi Nasıl?

Y60 gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Candy Crush Saga ve Subway Surfers City gibi mobil oyunlar ise daha yüksek FPS değerleyile oynanabiliyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi daha önce vivo Y400, POCO M7, vivo Y39 ve vivo Y31 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. İşlemcinin 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdeği ise internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor.

vivo Y60'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek ve selfie yapmak gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Y31'de 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel ön kamera mevcut.

vivo Y60'ın Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni telefonu 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6'e sahip cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Y31'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo Y60 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y60'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V70, vivo Y31 5G, vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y60'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo Y60'ın Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 1.799 yuan (12 bin TL)

6 GB RAM ve 256 GB depolama: 1.999 yuan (13.366 TL)

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.299 yuan (15.372 TL)

vivo Y60'ın 1.799 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 12 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. vivo Y60'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo Y60'ın batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. 6.500 mAh batarya kapasitesi için 15W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence bu kapasite için şarj hızı en az 45W civarında olmalı. Bunların yanı sıra bir telefonda yüksek yenileme hızı da önemli çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.