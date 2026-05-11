Samsung Kullanıcıları Çileden Çıktı! One UI 8.5 Özellikleri Eksik Geldi

Samsung, mart ayında tanıttığı Galaxy S26 serisini doğrudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi ise yeni yazılımı eski Galaxy modelleri için dağıtmaya başladı. Bu doğrultuda son birkaç gündür geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 serisine odaklanmış durumda.

Güncellemenin gecikmesi nedeniyle zaten eleştirilen Samsung, bu kez de eksik özellikler nedeniyle kullanıcıların tepkisini çekmeye başladı. Öyle ki Galaxy S25 serisi kullanıcıları, One UI 8.5 güncellemesinde bazı önemli özelliklerin yer almaması nedeniyle şirkete sert eleştiriler yöneltmeye başladı. İşte ayrıntılar...

Galaxy S25 Serisinde Hangi One UI 8.5 Özellikleri Eksik?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini alan Galaxy S25 kullanıcılarının paylaştığı geri bildirimlere göre yazılım birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Ancak kullanıcıların uzun süredir beklediği bazı çok beklenen özellikler güncellemeyle birlikte sunulmadı. Böylece söz konusu yenilikler şimdilik yalnızca Galaxy S26 serisine özel kalmış oldu.

Eksik olduğu belirtilen özellikler arasında kullanıcının yaptığı işlemlere göre öneriler sunan Now Nudge, Samsung Internet uygulamasına eklenen Ask AI sohbet botu, kamera uygulaması için geliştirilen 24 MP modu ve Perplexity destekli yeni nesil Bixby yer alıyor. Hatta One UI 8.5'in bu kadar merak edilmesinin en büyük sebeplerinden biri de söz konusu yapay zekâ özellikleriydi. Özellikle kullanıcıların Perplexity destekli yeni Bixby’den beklentisi oldukça yüksekti.

Üstelik kullanıcı geri bildirimlerine göre bu özelliklerin bazıları beta yani test sürecinde kullanılabiliyordu. Ancak Samsung’un kararlı sürümü yayınlarken bunları güncellemeden kaldırdığı iddia ediliyor. Kullanıcıların şirkete tepki göstermesinin en büyük nedenlerinden biri de bu durum oldu. Hatta Samsung forumlarında çok sayıda kullanıcı şirkete olumsuz eleştirilerde bulunuyor. Peki Güney Koreli şirket neden böyle yaptı?

Samsung, Galaxy S25 Serisine Neden Tüm One UI 8.5 Özelliklerini Sunmadı?

Samsung’un Galaxy S25 serisine neden tüm One UI 8.5 özelliklerini sunmadığı resmî olarak açıklanmış değil. Kullanıcıların büyük çoğunluğu ise Samsung’un bazı yapay zekâ özelliklerini Galaxy S26 serisine özel tutarak insanları yeni modellere yönlendirmeye çalıştığını düşünüyor.

Özellikle beta sürümünde yer alan bazı özelliklerin kararlı sürümde kaldırılması şirketin Galaxy S26 serisini öne çıkarmaya çalıştığı yönündeki düşünceyi güçlendiriyor. Öte yandan bazı kullanıcılar ise söz konusu yapay zekâ özelliklerinin Galaxy S25 serisinde donanım açısından yeterli performans sunamayabileceğini öne sürüyor. Bu noktada gözler, Samsung’a çevrilmiş durumda. Kullanıcılar firmadan resmî bir açıklama bekliyor.

One UI 9.0 Güncellemesiyle Eksik Özellikler Geri Gelebilir mi?

Samsung’un eksik özellikleri yılın ortalarında yayınlanması beklenen Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesiyle Galaxy S25 serisine getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak kullanıcılarda bu konuda oldukça büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Samsung’un beta sürecinde söz konusu özelliklerin yeterince performanslı çalışmadığını görüp bunları bir sonraki büyük güncellemeye ertelemiş olabileceği tahmin ediliyor. Ki geçmişte de benzer örnekler yaşanmıştı.

Samsung, bazı çok beklenen özellikleri ilk etapta yalnızca en yeni Galaxy modellerine sunmuş, ardından yayınlanan büyük güncellemelerle eski amiral gemisi cihazlara da getirmişti. Bu nedenle kullanıcılar şimdi benzer bir senaryonun tekrar yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Bunun olup olmayacağını ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini fazlasıyla geciktirdiğini düşünüyorum. Güncelleme yayınlanalı aylar olmuş olmasına rağmen hâlâ bana ulaşmış değil. Bu nedenle markaya biraz kırgın olduğumu söyleyebilirim. Şimdi ise kullanıcı geri bildirimlerine göre güncellemenin bazı önemli özelliklerden yoksun geleceği konuşuluyor. Bu da bir kullanıcı olarak beni daha da sinirlendirdi.

Özellikle Samsung Internet uygulaması için geliştirilen Ask AI özelliğini gerçekten çok bekliyordum. Açıkçası Samsung’un bazı özellikleri bilinçli şekilde yeni modellerine özel tutarak kullanıcıları daha yeni telefonlara yönlendirmeye çalıştığını düşünüyorum. Eğer durum gerçekten buysa bunun kullanıcı deneyimi açısından oldukça kötü olduğunu söyleyebilirim. Umarım şirket bu kararından vazgeçer.