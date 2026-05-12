Açık Dünya Hayatta Kalma Oyunu Steam'de İndirime Girdi!

Steam, oyuncuları sevindiren kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçen günlerde Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu’nda indirime giden platform şimdi de bir açık dünya hayatta kalma oyununda indirim yaptı. Peki fiyatı düşen oyun hangisi ve kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Dune: Awakening Steam'de Ne Kadar Oldu?

Dune: Awakening Steam’de yüzde 40 oranında indirime girdi. Bu kampanyayla birlikte açık dünya hayatta kalma oyununun fiyatı 29,99 dolardan (1.361 TL) 17,99 dolara (816 TL) kadar düştü. Ayrıca indirimin 18 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirtelim.

Dune: Awakening Nasıl Bir Oyun?

Dune: Awakening geçtiğimiz yıl oyuncuların beğenisine sunuldu. Bunu kısaca açık dünya hayatta kalma ve rol yapma konseptine sahip bir yapım olarak tanımlayabiliriz. Ek olarak oyunun Arrakis çöl gezegeninde geçtiğini belirtelim. Oyuncular üs inşa ederek ve kaynak toplayarak bu gezegende hayatta kalmaya çalışıyor. Tabii bunları yaparken fazlasıyla tehlikeli olan kum solucanlarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak yapımın hem tek başına hem de çok oyunculu olarak oynanabildiğini söyleyebiliriz.

Dune: Awakening Türkçe Desteği Var mı?

Dune: Awakening’in Steam sayfasına baktığımızda Türkçe altyazı ve arayüz desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Ancak maalesef şu an için Türkçe seslendirme desteği mevcut değil. Seslendirme desteği ise yalnızca İngilizce dilinde karşımıza çıkıyor.

Dune: Awakening Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (veya daha yenisi)

Windows 10 64-bit (veya daha yenisi) İşlemci: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon 5600XT (6 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon 5600XT (6 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

60 GB kullanılabilir alan Ekstra Notlar: SSD gereklidir

Editörün Yorumu

Dune: Awakening’i daha önce deneyimleme şansım olmadı. Ancak izlediğim oynanış videolarında özellikle grafiklerin dikkatimi çektiğini söyleyebilirim. Yapımın Steam’de Çok Olumlu inceleme etiketine sahip olduğunu da belirtelim. Fakat yine de aşırı iyi ya da mükemmel gibi ifadeler kullanmak pek doğru olmaz. Kısacası Dune evrenine ilginiz varsa hazır indirimdeyken bir şans verebilirsiniz.