Xiaomi'nin 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! 120Hz AMOLED Ekrana Sahip

Xiaomi 17T'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda özellikleri sızdırılan Xiaomi 17T'nin bu kez ağırlığı ve boyutu ortaya çıktı. Cihaz, serinin bir önceki modelinden biraz daha kalın olacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 17T'nin Ağırlığı ve Boyutu Ne Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 17T, 157,6 x 75,2 x 8,17 mm boyutlarında ve 200 gram ağırlığında olacak. Serinin bir önceki modeli Xiaomi 15T'nin ise 163,2 x 78 x 7,50 mm boyutlarında ve 194 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Bu arada yeni telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2756 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ile birlikte gelecek. Çok canlı renklere sahip bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihaz ayrıca 1268 x 2756 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. üksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile yaparken bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3200 nit civarında bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor.

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T'de Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından geliştirilen 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 8500 Ultra işlemcisi, Genshin Impact'i ortalama 43 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor. Bunların yanı sıra Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends da yüksek FPS'lerde oynanabiliyor. Dimensity 8500 Ultra daha önce POCO X8 Pro ve Redmi Turbo 5'te de tercih edilmişti. Xiaomi 15T''de Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları çalıştırabiliyor.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamear ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T'nin 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. AMOLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 15T, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T şu anda 39 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. Xiaomi 17T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 43 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Android telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T'nin ekran özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.