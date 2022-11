Call of Duty: Warzone 2.0 Rekordan Rekora Koşuyor

Call of Duty: Warzone, yıllar önce ilk kez çıkış yapmasından bu yana milyonlarca oyuncunun beğenisini kazandı ve pek çok açıdan yenilenen oyun Warzone 2.0 olarak yeniden karşımızda. Çeşitli sorunlarla çıkış yapmasına rağmen oynaması ücretsiz battle royale oyunu popülaritesini kaybetmemiş gibi görünüyor.

Infinity Ward ve Raven Software'in en son oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone 2.0, lansmanından bu yana sadece beş gün içinde 25 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse orijinal Call of Duty: Warzone, lansmanından sonraki on gün içinde 30 milyondan fazla oyuncuya ulaşabilmişti.

Warzone'un muazzam popülaritesi göz önüne alındığında bu rakamlar elbette şaşırtıcı değil ancak büyük bir başarı olduğunu söylemek gerek.

Call of Duty: Warzone 2.0 Yenilikleri

Warzone 2.0, yeni bir harita olan Al-Mazrah ve çeşitli yeni özellikler sunmanın yanı sıra, yeni DMZ modunu da oyunculara sunuyor. Bu PvEvP modu, oyuncuların haritaya inip, yapay zekâ ve gerçek oyunculara karşı ganimet için savaşıp bölgeden ayrılmaya çalıştıkları bir mod. Özellikle Battlefield 2042'deki Hazard moduna benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Oyunun bu denli oyuncu sayısına ulaşmasındaki en büyük etkenlerden biri de Steam'e gelmiş olması. Öyle ki ilk Warzone yalnızca battle.net üzerinden oynanabiliyordu. Call of Duty: Warzone 2.0, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S ve PC için ücretsiz olarak oynanabilir durumda ve siz de aşağıdaki Steam sayfasına giderek oyunu indirebilirsiniz.