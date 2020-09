Tabana Kuvvet: Call of Duty: Warzone Araçları Kaldırıldı

Geçici bir süreyle Call of Duty: Warzone araçları kaldırıldı. Bunun nedeni ise bir teknik hatanın oyuncuların keyfini kaçırıyor olması. Detaylar haberimizde.

Activision ve Infinity Ward tarafından geliştirilmiş olan başarılı ücretsiz oyun Call of Duty: Warzone için beşinci sezon, geçtiğimiz ay içerisinde başlamıştı. Planlanan yeni içerikler de belirli aralıklar ile büyük platformlardaki bütün oyunculara sunuluyor. Yeni içeriklerin yanı sıra, yine belirli aralıklar ile büyük platformlarda eş zamanlı olarak yeni güncellemeler de yayınlanıyor. Ne var ki her zaman olabildiği gibi sorunları düzeltmesi için yayınlanan güncelleme, büyük bir sıkıntıya yol açabiliyor. Infinity Ward, bir hatadan dolayı oyundaki bütün araçları geçici olarak kaldırdı.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Warzone oyununda Verdansk haritasında sınırı geçtiğiniz zaman, savaş alanına geri dönmeniz için uyarı eşliğinde bir geri sayım sayacı ekranda beliriyor. Ancak araç kullanırken haritanın belirli bir noktasında sınırı aştığınız zaman geri sayım sayacı donuyor ama aracınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Hatanın ilginç olan yanı ise şu ki, bir süre sonra sadece karşılaşan oyuncunun değil de lobideki bütün herkesin hatadan dolayı oyundan düşüyor olması.

Geliştirici stüdyo Infinity Ward, hızlı bir eylem gerçekleştirerek PC (Battle.net), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarının genelinde yeni bir Playlist güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme ile Call of Duty: Warzone oyunundaki bütün araçlar geçici olarak kaldırıldılar.

A playlist update is rolling out now across all platforms! This update temporarily removes all vehicles from #Warzone.