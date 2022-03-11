Call of Duty: Warzone Mobil Platformlara Geliyor

Bir yıldan fazla bir süre önce doğrudan geliştirici şirketin açtığı iş ilanı, Call of Duty: Warzone'un mobile geleceği söylentilerini arttırmıştı. O zamandan beri hakkında pek bir şey duymamıştık ancak fazlasıyla popüler olan Call of Duty Mobile için çok sayıda büyük içerik güncellemesi gördük.

Bugün Activision, Call of Duty: Warzone'un mobil cihazlara geleceğini ve platform için geliştirildiğini resmî olarak duyurdu. Call of Duty: Warzone, PC ve konsol oyununun büyük ölçekli aksiyonunu oyunculara getiren mobil bir AAA deneyimi sunmayı hedefliyor. Activision hâlen üretimden pazarlamaya, pazarlamadan mühendisliğe kadar mobile getireceği Call of Duty: Warzone ile ilgili çeşitli ekipler için işe alım yapıyor. Activision ayrıca mobil platformlara geliştirdikleri Call of Duty: Warzone'un dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları uzun yıllar eğlendirmek için tasarlanacağını söylüyor.

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile! Apply today for exciting roles across the development and publishing teams!



More Information Here: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO — Activision (@Activision) March 10, 2022

Call of Duty: Warzone Mobile Ne Zaman Çıkacak?

Activision şu anda Solid State Studios, Beenox, Digital Legends ve Demonware dâhil olmak üzere birçok stüdyosunda Call of Duty: Warzone için eleman alıyor. Call of Duty: Warzone, mobil cihazlar üzerinden resmî olarak gösterildiğinde ortaya nasıl bir projenin çıktığını görmek ilginç olacak.

Call of Duty: Warzone battle royale türünde, birçok platformda çıkmış ücretsiz bir Call of Duty oyunu. Oyunda amacınız hayatta kalan son kişi olmak.

Son olarak Şirket ne yazık ki şimdilik çıkış tarihiyle ilgili somut bir bilgi vermedi.