Call of Duty: Warzone Mobil Platformlara Geliyor

Bir yıldan fazla bir süre önce doğrudan geliştirici şirketin açtığı iş ilanı, Call of Duty: Warzone'un mobile geleceği söylentilerini arttırmıştı. O zamandan beri hakkında pek bir şey duymamıştık ancak fazlasıyla popüler olan Call of Duty Mobile için çok sayıda büyük içerik güncellemesi gördük.

Bugün Activision, Call of Duty: Warzone'un mobil cihazlara geleceğini ve platform için geliştirildiğini resmî olarak duyurdu. Call of Duty: Warzone, PC ve konsol oyununun büyük ölçekli aksiyonunu oyunculara getiren mobil bir AAA deneyimi sunmayı hedefliyor. Activision hâlen üretimden pazarlamaya, pazarlamadan mühendisliğe kadar mobile getireceği Call of Duty: Warzone ile ilgili çeşitli ekipler için işe alım yapıyor. Activision ayrıca mobil platformlara geliştirdikleri Call of Duty: Warzone'un dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları uzun yıllar eğlendirmek için tasarlanacağını söylüyor.

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile!



