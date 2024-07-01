Bu Özellik YouTube İzlenmelerini Artıracak!

YouTube'un Android için kullanıcıların çalma listelerini özelleştirmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Son raporlara göre, video yayınlama platformu kullanıcıların oluşturduğu çalma listeleri için özel küçük resim yükleme seçeneği sunabilir. Bu özellik şu anda yalnızca kullanıcılar tarafından yayınlanan videolar için geçerli.

YouTube uzun zamandır kullanıcıların videolarını özelleştirmelerine olanak tanıyan özel küçük resimler sunuyor. Ancak, kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listeleri otomatik olarak ilk videodan oluşturulan küçük resimlerle sınırlı kalmıştır. Bu sınırlama, Android cihazlarda çalma listeleri için özel küçük resim yükleme seçeneği ile değişebilir.

Kullanıcılar İçin Özel Çalma Listesi Küçük Resimleri

YouTube'un Android beta uygulaması sürümü 9.26.33'ün APK incelemesi sırasında yapılan son bulgular önemli ipuçları ortaya koydu.

İncelemede, "CustomThumbnailCreationActivity" koduna atıfta bulunularak, kullanıcıların yakında çalma listeleri için özel küçük resimler oluşturup yükleyebilecekleri öneriliyor. Bu potansiyel özellik, çalma listesi oluşturucuları için görsel çekiciliği ve kişiselleştirme seçeneklerini artırabilir.

Ayrıca, rapor küçük resimler için boyut gereksinimlerini içermekte ve belirtilen boyutlara uyulmamasının yükleme başarısızlığına neden olabileceğini gösteriyor. Kullanıcıların özel küçük resimleri başarıyla çalma listelerine uygulamak için bu kriterlere dikkat etmeleri gerekebilir.

Eğer uygulanırsa, bu özellik, YouTube'un Android cihazlarda çalma listesi yönetim yeteneklerini önemli ölçüde artırabilir. Kullanıcıların mevcut statik küçük resim seçenekleri ötesinde çalma listelerini daha fazla özelleştirmelerine ve görsel olarak ayırt etmelerine olanak tanır.

Çalma listesi özelleştirme yanı sıra, YouTube'un Android uygulaması için bir uyku zamanlayıcı özelliği üzerinde çalıştığı da bildiriliyor. Bu özellik, video oynatma sürelerini otomatik olarak durdurmadan önce belirlemeyi ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor