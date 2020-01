Captain Tsubasa: Rise of New Champions Duyuruldu, İşte İlk Detaylar

Captain Tsubasa, 1981 yılı içerisinde Yoichi Takahashi tarafından yaratılmış olan manga serisi olarak ortaya çıkmıştı. Tsubasa Oozora karakterine odaklanan seriye ek olarak, daha sonradan ilk bölümü 1983 yılında yayınlanan anime serisi için video oyunları da hazırlanmıştı. Bugün ise yeni Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyunu, Bandai Namco Entertainment tarafından duyuruldu.

Tamsoft tarafından geliştirilmekte olan yeni oyun, bu yıl içerisinde PlayStation 4, PC (Steam) ve Switch için satışa sunulacak.

Popüler manga ve anime serilerine dayandırılarak geliştirilmekte olan Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyununda, aşina olduğumuz animasyon tarzı görsellik geliştirilmiş efektler ile bizlere sunacak. Öze sadık kalınarak son derece hızlı bir oynanışın korunacağı oyunda, her şey gerçek zamanlı olacak. Ayrıca her bir karakterin oynayış stili de detaylı olarak hazırlanıyormuş. Kontrollerin son derece kolay olacağı ve hikaye modunun yanı sıra Versus ve Online Versus modlarının bulunacağı da söyleniyor.

Oyunun internet sayfasına baktığımızda, onaylanmış karakterlerin şimdilik Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga, Genzo Wakabayashi, Taro Misaki, Jun Misugi ve Hikaru Matsuyama olduğunu görüyoruz. Bunlara ek olarak, bir de gizemli karakterimiz var. Muhtemelen yakın zamanda paylaşılacak olan yeni bilgiler ile bu karakterin kim olduğunu da öğreneceğiz.

İlk ekran görüntülerine ve duyuru fragmanına aşağıdan bakabilirsiniz.