Captain Tsubasa: Rise of New Champions için Yeni Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Her sene futbol türünde öne çıkanlar olarak sadece PES ve FIFA serilerinin oyunlarını görüyorduk. Ancak bu sene, yılların eskitemediği bir rakip yeşil sahalara geri dönecek. Efsane Captain Tsubasa, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ile geri dönüş yapacak. Bandai Namco Entertainment, oyun için yeni bir oynanış fragmanı daha yayınladı.

Nankatsu Junior High School ile Toho Academy takımları arasındaki karşılaşmayı gösteren oynanış videosunun yaklaşık sekiz dakikalık bir uzunluğu var. Daha önceden paylaşılan oynanış detaylarının bir kısmının ekranımıza geldiği videoyu, aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum.

Tamsoft tarafından geliştirilmekte olan Captain Tsubasa: Rise of New Champions, bu yıl içerisinde PlayStation 4, PC (Steam) ve Switch için satışa sunulacak. Anime ve manga serilerine sadık kalınacak olan oyunda, popülaritenin yakalandığı yoğun aksiyon dolu oynanış korunarak gelişmiş görsellik ve efektler ile bizlere sunulacak. Hikaye modunun yanı sıra Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Versus ve Online Versus olmak üzere üç mod ile gelecek.

Şimdiye kadar Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga, Genzo Wakabayashi, Taro Misaki, Jun Misugi ve Hikaru Matsuyama olmak üzere altı karakterin onaylandığı oyunun oynanışına dair daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.