En İyi Macera Oyunları

Macera oyunları, uzun yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettiriyor. Peki, sürükleyici maceralar sunan yapımlar neler? Bu yazıda mobil cihazınız üzerinden oynayabileceğiniz birbirinden başarılı oyunları bir arada topladık.

Günümüzde aksiyondan RPG'ye stratejiden simülasyona bulmacadan spora kadar çok fazla sayıda tür bulunuyor. Bunlar arasında macera da yer alıyor. Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan macera türü, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip.

Macera Oyunları Listesi

Minit

Batman

Chuchel

Oxenfree

Botanicula

Oceanhorn

Samorost 3

The Frostrune

The Silent Age

Another World

The Office Quest

The Walking Dead

The Wolf Among Us

Broken Sword II - The Smoking Mirror

Yukarıda macera oyunu önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minit

Siyah beyaz bir dünyaya sahip olan Minit, oldukça ilginç bir yapıya sahip. Oyunda gizemleri gün yüzüne çıkarmak, insanlara yardım etmek ve tehlikeli düşmanları aşabilmek için yalnızca 60 saniyeniz var. DevolverDigital tarafından sunulan oyun, çok basit bir oynanışa sahip.

Batman

Telltale tarafından geliştirilen Batman - The Telltale Series'te Batman'i kontrol ederek Gotham City'deki kötü niyetli insanlara karşı mücadele ediyorsunuz. Çizgi film tarzında grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımda size sunulan birden fazla seçenek arasından birini seçmeniz gerekiyor.

Chuchel

Mizahi ögelerin yer aldığı Chuchel'da kirazı geri alabilmek için eğlenceli bir maceraya adım atıyorsunuz. Çok sayıda bulmacaya sahip olan yapım ses efekti ve müzik konularında da oldukça başarılı durumda. Oyun, internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Oxenfree

İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen Oxenfree, 2022 yılı içerisinde Netflix abonelerine ücretsiz hâle geldi.

Bir grup arkadaş, adaya yolculuk yaptıktan sonra bazı tuhaf olaylar meydana gelmeye başlıyor. Çok başarılı bir atmosfere sahip olan oyunda yaptığınız seçimler büyük bir öneme sahip.

Botanicula

Point and click oyunu Botanicula sayesinde sürükleyici bir maceraya adım atabilirsiniz. Ses efekti, grafikler, oynanış ve müzik konularında çok başarılı bir oyun olan Botanicula'da Bir grup arkadaş, parazitlerin bulaştığı ağaç evlerinde bulunan son tohumu kurtarması gerekiyor.

Oceanhorn

Oceanhorn'da kontrol ettiğiniz karakter, uyandığında babasının bıraktığı bir mektup ve gizemli bir kolye buluyor. Bunun üzerine gizemi çözebilmek için bir maceraya adım atıyor. Oyun esnasında çeşitli bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Etkileyici grafiklere sahip olan yapımlara keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Samorost 3

Samorost 3'te sihirli flütün gizemini araştırmak için maceraya atılan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Gizemi çözebilmek için çeşitli bulmacaları çözerek ilerlemeniz gerekiyor. Çok başarılı bölüm tasarımlarına, müziklere ve seslere sahip olan oyun, Amanita Design tarafından sunuldu. Başarılı yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

The Frostrune

Point and click macera oyunu türündeki The Frostrune'da meydana gelen bir fırtına sonrasında kendinizi ıssız bir köyde buluyorsunuz. Muhteşem müziklere ve ses efektlerine sahip olan oyunda ıssız köydeki gizemi çözebilmek için bulmacaları çözmelisiniz. Bu kapsamda gizlenmiş nesneleri toplamanız ve bu nesneleri kullanmanız gerekiyor.

The Silent Age

1972 yılında geçen The Silent Age adlı yapımda Joe isimli bir kapıcıyı kontrol ediyorsunuz. Bir adam, ölmek üzereyken Joe'ya zaman makinesi veriyor. Bununla birlikte Joe, insanlığın geleceğini kurtarmak için sürükleyici bir maceraya atım atıyor.

House on Fire tarafından sunulan The Silent Age'te çevrim dışı desteği mevcut. Bu sayede oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilmeniz mümkün.

Another World

Another World'de fizik alanında araştırmalar yapan Lester isimli bir kişiyi kontrol ediyorsunuz. Lester, deney esnasında laboratuvara bir yıldırım isabet ediyor. Bunun sonucunda ise gizemli olaylar gün yüzüne çıkıyor. Lester ise kendisini farklı bir dünyada buluyor.

Bu tehlikelerle dolu dünyadan kaçması için Lester'a yardım etmeniz gerekiyor. 3 farklı zorluk seviyesinin yer aldığı yapımı internet bağlantısı olmadığında da oynayabilirsiniz.

The Office Quest

Point and click macera oyunu The Office Quest'te ofis hayatından sıkılan ve kendine bir çıkış yolu bulmaya çalışan karakteri kontrol ediyorsunuz. Bu kapsamda bölümlerde yer alan bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Bir milyondan fazla indirilen yapım, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

The Walking Dead

Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan The Walking Dead'de Lee Everett'i kontrol ediyorsunuz. Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen yapımda yaptığınız seçimler, büyük bir öneme sahip. Hayatta kalmaya çalıştığınız oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan The Walking Dead'de Lee Everett'i kontrol ediyorsunuz. Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen yapımda yaptığınız seçimler, büyük bir öneme sahip. Hayatta kalmaya çalıştığınız oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

The Wolf Among Us

Fabletown isimli bir kasabada geçen The Wolf Among Us'ta Bigby Wolf'u kontrol ederek cinayeti araştırmanız ve gizemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Tıpkı The Walking Dead gibi çizgi film tarzında grafiklere sahip olan oyunda toplamda beş adet bölüm bulunuyor.

En iyi dedektiflik temalı oyunlar arasında yer alan The Wolf Among Us isimli yapımda yaptığınız seçimler, oyunun gidişatını etkiliyor. Oyunun atmosferi de oldukça başarılı durumda.

Broken Sword II - The Smoking Mirror

Revolution Software tarafından sunulan Broken Sword II - The Smoking Mirror, sahip olduğu başarılı hikâye ve oynanış sistemi ile ön plana çıkıyor. George Stobbard isimli karakteri kontrol ettiğiniz oyunda bulmacaları çözerek ilerlemeniz gerekiyor. Başarılı yapımda çevrim dışı desteği de mevcut.

Bu yazıda macera oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.